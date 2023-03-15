«التضامن» تحصد جوائز مصر للتميز الحكومي في دورتها الثالثة

حصدت وزارة التضامن الاجتماعي عددًا من المراكز المتقدمة بجوائز مصر للتميز الحكومي في دورتها الثالثة لعام 2022، حيث أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أسماء الفائزين خلال فعالية حفل توزيع الجوائز الذي نظم تحت رعاية رئيس الجمهورية، وبحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومريم الحمادي وزيرة دولة الأمين العام لمجلس الوزراء بدولة الإمارات، وبمشاركة عدد من المحافظين والسفراء وأعضاء المجالس النيابية، وممثلي دولة الإمارات العربية الشقيقة.

فوز مكتب تأھيل سوھاج بالمركز الثالث

في جوائز التميز المؤسسي عن فئة مكاتب التأھيل الاجتماعي فاز مكتب تأھيل سوھاج بمحافظة سوھاج بالمركز الثالث، وتسلم الجائزة محمد محمود أحمد، كما فاز بالمركز الثاني مكتب تأھيل الزرقا بمحافظة دمياط، وتسلمت الجائزة أماني شعبان المنجي، كما فاز بالمركز الأول مكتب تأھيل حلوان بمحافظة القاھرة، وتسلمت الجائزة إيمان زينو حساني.

وعن جوائز التميز الفردي تصدر أحمد محمود روميش المشرف علي قطاع الائتمان ببنك ناصر الاجتماعي التابع لوزارة التضامن الاجتماعي المركز الأول عن فئة القيادات المتميزة.

ومن جانبها حرصت وزارة التضامن الاجتماعي على تقديم التهنئة للعاملين بوزارة التضامن الاجتماعي الذين نجحوا في حصد جوائز مصر للتميز الحكومي في دورتها الثالثة لعام 2022، مؤكدة أن فوز الزملاء بهذه الجائزة سيكون دافعا لبقية العاملين كي يحذوا حذوهم فيما هو قادم، مشيرة إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي وجميع العاملين بها يسعون دائما إلى تطوير كافة الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بها كي يحصلوا عليها في سهولة ويسر.

وأكد محمد محمود أحمد مدير مكتب تأهيل سوهاج أن المكتب يفوز للعام الثاني على التوالي في الجائزة، ويقدم المكتب خدماته لمركز وبندر ومدينة سوهاج في إطار منظومة بطاقة الخدمات المتكاملة، مشيرا إلى أنه تم تنفيذ العديد من المبادرات في إطار خدمة ذوي الإعاقة، منها تقديم الخدمة لذوي الإعاقة بالمنازل تيسيرا عليهم ومسوح وتقييمات وظيفية بمدارس الصم وضعاف السمع والتربية الفكرية.

تنفيذ مبادرة «اكتشف موهبتك» لتنمية مواهب ذوي الإعاقة

وأوضحت أماني شعبان المنجي مدير مكتب تأهيل الزرقا بدمياط أن المكتب نجح في تنفيذ العديد من المبادرات لذوي الإعاقة، منها مبادرة «كلنا معاك»، التي تستهدف حصر ذوي الإعاقة بالقرى ونشر التوعية بين الأسر بالإعاقات المختلفة وتقديم التوعية عن بطاقة الخدمات المتكاملة، كذلك تم تنفيذ مبادرة «اكتشف موهبتك» لتنمية مواهب ذوي الإعاقة، إضافة إلى جهود تمكين ذوي الإعاقة.

توظيف 160 من ذوي الإعاقة من خلال التدريب على العديد من المهن

ومن جانبها أشارت إيمان زينو حساني مدير مكتب تأهيل حلوان الحاصل على المركز الأول إلى أن المركز نجح في تقديم خدمات متميزة لذوي الإعاقة، حيث نجح في توظيف 160 من ذوي الإعاقة من خلال التدريب على العديد من المهن المختلفة إضافة إلى ورش توعوية استهدفت رفع الوعي المواطنين بالقانون رقم 10 لعام 2018 والمركز خصص موظفًا من ذوي الإعاقة من الصم وضعاف السمع لتقديم أعلى مستويات الخدمة لذوي الإعاقة إضافة إلى توفير الأطراف الصناعية.

الجدير بالذكر أن جائزة مصر للتميز الحكومي تهدف إلى تحفيز روح التنافس والتميز على مستوى الموظفين وعلى مستوى المؤسسات الحكومية في إطار الارتقاء بمستويات الأداء والالتزام بمعايير الجودة، وذلك للمساهمة في تحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 وتعد هذه هي النسخة الثالثة للجائزة.