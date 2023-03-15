نشوب حريق بمزرعة في مطروح وإصابة شخصين

نشب حريق في إحدى المزارع في منطقة سيدي عبدالرحمن محافظة مطروح، منذ قليل، مما أسفر عن إصابة شخصين بحروق شديدة، وعلى الفور انتقلت سيارات إسعاف واطفاء إلى موقع الحادث وجري نقلهما الى أقرب مستشفى، وتقديم الإسعافات الأولية لهما وأخطرت شرطة النجدة اللواء السيد سلطان مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح بالحادث.

أسماء وحالات حريق مطروح

واستقبل مستشفى العلمين النموذجي، اليوم الأربعاء، مصابين حادث حريق سيدي عبدالرحمن، وهما: «أحمد السيد عبدالغني 30 سنة من البحيرة مصاب بجروح وحروق متعددة بالوجه والزراع، والحالة العامة سيئة، ونادر عصام محمد 18 سنة من البحيرة مصاب بجروح وحروق متعددة بالوجهة والزراع والحالة العامة سيئة».

استكمال الرعاية الطبية

وجار استكمال الرعاية الطبية العاجلة في مستشفى العلمين لهما من خلال فريق الطبي بقسم الاستقبال وطوارئ بمستشفى العلمين، وضعهما تحت المتابعة لحين تماثلهما للشفاء.