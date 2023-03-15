حدّدت هيئة السكك الحديدية، أسعار ومواعيد قطار تالجو الجديد على خط «القاهرة - الإسكندرية»، والذي من المقرر أن ينطلق صباح الغد، موضحة أن هذه النوعية من القطارات لها العديد من المميزات أبرزها أنها مزودة بشاشات عرض وكاميرات مراقبة وتحقق أعلى معايير الأمان للركاب أثناء الرحلة.

مواعيد قطار تالجو الجديد على خط «القاهرة – الإسكندرية»

وترصد «الوطن» في إطار دورها الخدمي، مواعيد قطار تالجو الجديد على خط القاهرة – الإسكندرية، وفق ما أعلنت عنه هيئة السكك الحديدية في تقرير رسمي لها:

- يقوم القطار رقم 2025 من القاهرة الساعة 8.00 صباحاً ويصل الإسكندرية الساعة 10.30 صباحاً.

- يعود القطار برقم 2024 من الإسكندرية الساعة 14.00 ظهراً ويصل القاهرة الساعة 16.30 عصراً.

صور مواعيد قطار تالجو الجديد

تعديل مواعيد بعض القطارات

- يتم تعديل ميعاد قطاري 905 /916 VIP القاهرة / الإسكندرية ليقوم بقطار 905 من القاهرة الساعة 9.00 صباحاً ويصل الإسكندرية الساعة 11.30.

- يقوم قطار 916 من الإسكندرية الساعة 15.00 ويصل القاهرة الساعة 17.30.

- يتم تعديل مواعيد القطارات «1109 / 1009 / 956 / 566 - 567 / 966 / 24 /260 / 257 / 286 / 185».

- يتم تعديل ميعاد قطار 2008 VIP الإسكندرية / القاهرة.

- تعديل ميعاد قطار 928 مكيف الإسكندرية / القاهرة.

أسعار تذاكر قطار تالجو الجديد

- الدرجة الأولى: 200 جنيه.

- الدرجة الثانية: 150 جنيها.

شركة السكك الحديد تشارك في أعمال نظافة قطار تالجو الجديد

وفي سياق متصل، أعلنت شركة السكك الحديدية للخدمات المتكاملة مشاركتها بتقديم خدمتي التأمين والنظافة لجمهور الركاب على قطارات تالجو الفاخرة، كخدمات الإشراف ومراقبة الكاميرات وأمن التدخل السريع والتأمين الإداري، لافته إلى وجود زي جديد خاص بخدمات قطار التالجو مع توفير أفضل الخامات المستخدمة في أعمال النظافة، بالإضافة لتدريب العاملين على أعمال النظافة والتأمين عمليا على القطار.