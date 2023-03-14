مواعيد قطار تالجو الجديد القاهرة - الإسكندرية.. اعرف التفاصيل كاملة

حددت وزارة النقل، مواعيد قطار تالجو الجديد القاهرة - الإسكندرية، الذي من المقرر أن ينطلق بعد غد الخميس 16 مارس، بعد انتهاء التشغيل التجريبي للقطار، موضحة أن هذه القطارات تتميز بتقنيات حديثة متطورة وتحقق أقصى قدر من الراحة وتوفير الوقود المستهلك في الرحلة، كما ستوفر القطارات الجديدة أعلى مستوى من الرفاهية والأمان للركاب، إضافة إلى تزويد القطارات بكاميرات مراقبة وغرفة مراقبة لتأمين الركاب.

مواعيد قطار تالجو الجديد القاهرة - الإسكندرية بالتفصيل

ترصد «الوطن» في التقرير التالي، مواعيد قطار تالجو الجديد القاهرة - الإسكندرية، وفق ما جاء في تقرير لوزارة النقل:

- يجري تشغيل قطار تالجو الجديد القاهرة - الإسكندرية بشكل يومي.

- القطار يتحرك من القاهرة الساعة 8.00 صباحاً ويصل الإسكندرية الساعة 10.30 صباحا.

- يعود القطار برقم 2024 من الإسكندرية الساعة 14.00 ظهراً ويصل القاهرة الساعة 16.30 عصراً.

- يجري تعديل ميعاد قطاري 905 /916 VIP القاهرة / الإسكندرية والعكس اعتباراً من يوم الخميس الموافق 16 / 3 / 2023.

- يغادر قطار 905 من القاهرة الساعة 9.00 صباحاً ويصل الإسكندرية الساعة 11.30 صباحاً.

- يتحرك قطار 916 من الإسكندرية الساعة 15.00 عصرا ويصل القاهرة الساعة 17.30 مساء.

قطار تالجو الجديد

وأشارت وزارة النقل، إلى أنها تسعى بصفة مستمرة لتطوير جميع الخطوط من خلال تحديث نظم الإشارات، فضلاً عن تطبيق كل الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.