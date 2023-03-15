«كتف في كتف» توفر 4 ملايين صندوق غذائية للأكثر احتياجا في رمضان

استهدفت مبادرة كتف في كتف، تعزيز الحماية الاجتماعية للمواطنين، وتخفيف العبء عن الفئات الأولى بالرعاية، والحد من الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية التي يعاني منها العالم أجمع، نتيجة للأزمات المتتالية، التي بدأت بجائحة كورونا، ثم التضخم العالمي، وأخيرا الأزمة الروسية الأوكرانية وما تبعها من توقف سلاسل الإمداد.

مبادرة كتف في كتف

وتعتمد المبادرة على التكاتف بين مؤسسات المجتمع المدني، ما ظهر من خلال التدخل السريع لتقديم المعونة والمساعدة للفئات الأكثر احتياجا، ما يعد استثمارا لجهود المجتمع المدني، وإعادة توظيف لدوره، وترسيخا لفعالية المجتمع المدني كشريك أساسي في العملية التنموية.

وتعد مبادرة كتف في كتف الأكبر من نوعها، لما يميزها من انتشار على مستوى المحافظات كافة، وصولا إلى المحافظات الحددوية، واختلاف مكوناتها، من خلال الاعتماد على قواعد البيانات الموحدة لدى التحالف، التي تضمن وصول الدعم إلى مستحقيه بالفعل، ومنع ازدواجية المنفعة بما يضمن النجاح الكامل للمبادرة.

صناديق كتف بكتف الغذائية

وتهدف المبادرة إلى توفير أكثر من 4 ملايين صندوق مواد غذائية في جميع المحافظات قبل شهر رمضان، كما سيتم إنشاء مطبخ على مستوى المحافظات لتوفير وجبات ساخنة للمواطنين، ويكفي صندوق السلع الخاص بمبادرة كتف بكتف أسرة مكونة من 5 أفراد لمدة شهر تقريبا، في ظل الاعتماد على 50 ألفا من متطوعي التحالف.

ولم تكتف المبادرة بتقديم المساعدات العينية والمواد الغذائية فقط، بل نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، عددا من الفعاليات الثقافية والفنية بعدد من المحافظات.