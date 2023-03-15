تأجيل محاكمة متهمين بقتل مسن بسبب خلاف على قطعة أرض في الشرقية

قررت محكمة جنايات الزقازيق، تأجيل محاكمة متهمين بقتل مسن بـ10 طعنات منهم 3 طعنات نافذة بسبب خلاف على أرض زراعية إلى جلسة الغد للاستماع للشهود.

كان مدير أمن الشرقية تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة صان الحجرن يفيد بإلقاء القبض على كل من «إبراهيم عزيز الدين أحمد محمد»، و«السيد عبد العال السيد محمد»؛ لأنهما في 20 أغسطس 2023 بدائرة مركز صان الحجر محافظة الشرقية، قتلا المجني عليه «رضا محمد على يوسف» عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بأن عقدا العزم وبيلا النية على قتله وأعدا لهذا الغرض سلاح أبيض «سكين» وتربصا له بالمكان الذي أيقنا تواجده به وما إن ظفرا به حتى انهال عليه المتهم الأول بتقيده وطعنه المتهم الثاني عدة طعنات مستخدما في ذلك السلاح الأبيض ما أدى لإصابته التي أودت بحياته.

وتم نقل المجني عليه إلى مستشفى الحسينية المركزي لمحاولة إسعافه دون جدوى، وجرى تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة التي تولت التحقيقات، وأحالت المتهمين إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت قرارها المتقدم.