شعبة المواد الغذائية: إقبال كثيف على شراء الزيوت والأسعار تبدأ من 34 جنيها

تشهد الأسواق المصرية توافر كافة أنواع الزيوت مع تقديم بعض السلاسل التجارية عروضًا مخفضة، بالإضافة إلى طرح الزيوت داخل معارض أهلًا رمضان بسعر منخفض عن المحلات التجارية الأخرى، ما يزيد إقبال المواطنين الفترة الحالية على الشراء.

وقال يحيى كاسب رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة الجيزة التجارية، وعضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، في تصريحات لـ«الوطن» إن هناك أنواعا عديدة من زيوت الطهي في الأسواق، وتحدد حسب النوع والحجم حيث يبلغ سعر زجاجة الزيت الـ600 مللي في المحال التجارية 44 جنيها والـ750 مللي 55 جنيها، بينما تباع الزجاجة في منافذ التموين بـ25 جنيها.

وأضاف كاسب أن أسعار الزيوت المطروحة داخل معارض أهلا رمضان منخفضة عن أسعار الزيوت المتوفرة بالمحال التجارية حيث يتراوح سعر الزجاجة داخل المعرض ما بين 34 إلى 37 جنيهًا، لذلك تشهد معارض أهلا رمضان منذ افتتاحها من عدة أشهر.

إقبال المواطنين على شراء الزيوت

وفي جولة لـ«الوطن» بمنطقة الأزهر، قال تجار إن أسعار الزيوت المطروحة في الأسواق تتفاوت من نوع إلى الآخر، ويشهد السوق المصري توافر جميع الأنواع.

وقال الحاج سامح المنياوي، أحد تجار الجملة، إن سعر زجاجة الزيت يحدد وفقا للحجم والنوع والشركة، وتختلف أسعار الجملة عن المحلات التجارية الأخرى، وعن منافذ التموين ومعارض أهلاً رمضان، وهناك إقبال خاصة من أصحاب الخير منذ أواخر الشهر الماضي، استعدادا لشهر رمضان لشراء كميات وتوزيعها على الفقراء.

عروض مخفضة على الزيوت

وأوضح «المنياوي» أن هناك الكثير من السلاسل التجارية تقدم الفترة الحالية عروضًا مخفضة على السلع الغذائية الأساسية منها زيوت الطهي، بالإضافة إلى معارض أهلاً رمضان.

وأوضح أحد تجارالجملة أن سعر 4 زجاجات زيت 700 مللي يبلغ 155 بدلاً من 175 جنيهًا والزجاجة الـ700 مللي 38 بدلاً من 43 جنيهًا.