شعبة المواد الغذائية: استقرار أسعار الزيوت.. والزجاجة تبدأ من 35 جنيها

زاد اهتمام المصريين بمتابعة أسعار السلع المطروحة داخل معارض «أهلا رمضان»، لشراء ما يحتاجونه استعدادا لاستقبال شهر رمضان المبارك بالإضافة إلى تقديم بعض السلاسل التجارية عروضا مخفضة للمواطنين على الزيت ما زاد الاقبال على الشراء، وهو ما أكدته شعبة المواد الغذائية بغرفة الجيزة التجارية، مشيرة إلى أن سعر زجاجة الزيت يبدأ من 35 جنيها.

إقبال المواطنين على شراء الزيت استعدادا لاستقبال شهر رمضان

وفي جولة لـ «الوطن»، بمنطقة الهرم قال يوسف إبراهيم، تاجر جملة، إن كافة أنواع الزيوت متوفرة في الأسواق، لافتا إلى زيادة الإقبال على الشراء استعدادا لشهر رمضان، موضحا أن أسعار الزيوت يحددها النوع وحجم الزجاجة والأسعار داخل أسواق الجملة ومنافذ التموين مخفضة عن أسعار الزيت المطروح بالمحال التجارية الخاصة التي تتراوح سعر الزجاجة داخلها بين 50 و60 جنيها.

عروض مخفضة على الزيت

وأضاف أحد تجار الجملة، أن بعض السلاسل التجارية الشهيرة بدأت تدشين عروضا مخفضة على السلع الغذائية الأساسية منذ منتصف الشهر الجاري استعدادا لاستقبال شهر رمضان، وبلغ سعر زجاجة الزيت 700 مللي 38 جنيها بدلا من 43 جنيها و800 مللي بسعر 37 جنيها بدلا من 44 جنيها، وسعر 4 زجاجات 155 جنيها بدلًا من 174 جنيهًا.

انخفاض أسعار الزيوت.. وإقبال على معارض «أهلا رمضان»

وأكد يحيى كاسب رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة الجيزة التجارية وعضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية في تصريح لـ «الوطن»، أن أنواع الزيوت عديدة والأسعار تحدد حسب النوع والكمية التي يريدها المواطن حيث يبلغ سعر زجاجة الزيت 600 مللي 44 جنيها وال 750 مللي 55 جنيها بينما تسجل زجاجة الزيت 650 مللي داخل معارض «أهلا رمضان»، 35 جنيها، والـ 700 مللي في منافذ التموين 25 جنيها.

وأضاف أن معارض «أهلا رمضان»، تشهد إقبالا كبيرا من المواطنين على الشراء ويزداد الإقبال يوميا مع اقتراب حلول شهر رمضان بالإضافة إلى أن هناك العديد من السلع انخفضت أسعارها خلال الفترة الحالية، ما زاد من إقبال المواطنين على الشراء.