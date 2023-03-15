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ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات جنوب تركيا إلى 10 قتلى

كتب:

أسماء العيسوي
04:00 م | الأربعاء 15 مارس 2023
فيضانات في تركيا- تعبيرية

فيضانات في تركيا- تعبيرية

أفادت قناة «العربية»، في نبأ عاجل لها، منذ قليل، بأن عدد ضحايا الفيضانات التي اجتاحت جنوب تركيا ارتفع إلى 10 قتلى على الأقل في المناطق التي ضربها زلزال يوم 6 فبراير الماضي المدمر. 

أعداد كبيرة في عداد المفقودين بسبب الفيضانات

وفي وقت سابق من اليوم، قالت السلطات التركية إن فيضانات قوية ضربت جنوب البلاد بعد زلزال تركيا المدمر، وتسببت في مصرع 8 أشخاص، بينهم 4 في مدينة أديامان، ومثلهم في محافظة شانلي أوروفا، في إشارة إلى وجود عدد كبير من المفقودين ممن سحبتهم مياه الفيضانات. 

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بقلم أسماء العيسوي