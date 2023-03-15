تراجع إنتاج البن عالميا في البرازيل وكولومبيا.. ما هي توقعات الأسعار المقبلة؟

تداولت بورصة إنتركونتيننتال عقود قهوة أرابيكا الآجلة في الولايات المتحدة حول 1.80 دولار للرطل (450 جرام)، بانخفاض من أعلى مستوى في أربعة أشهر حينما سجل سعر الرطل 1.99 دولار في 22 فبراير الماضي.

تراجع إنتاج القهوة البرازيلية

خفضت شركة HedgePoint للسمسرة توقعاتها لإنتاج قهوة أرابيكا البرازيلية في موسم 2023/24 إلى 42.3 مليون كيس من 45.4 مليون، وترى أن شح المعروض من قبل المنتجين الرئيسيين، البرازيل وكولومبيا، وانخفاض مخزونات البورصة من شأنه أن يستمر في الضغط على الأسعار.

وأظهرت بيانات وزارة التجارة البرازيلية إلى أن صادرات البن تراجعت بنسبة 45% في فبراير الماضي، وانخفضت صادرات البن من كولومبيا، ثاني أكبر منتج لحبوب البن العربي في العالم، بنسبة 19% على أساس سنوي في يناير.

توقعات بتراجع البن خلال عام

تاريخيا، وصلت القهوة إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 3.39 دولار للرطل في أبريل من عام 1977، ومن المتوقع تداول القهوة عند 1.76 دولار أمريكي للرطل بنهاية هذا الربع (يناير - مارس- أبريل 2023)، وفقًا لنماذج الماكرو العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية Trading Economics على أن يتم التداول عند 1.60 دولار أمريكي للرطل في غضون 12 شهرًا.