شعبة البن: الأسعار مستقرة منذ بداية العام بسبب توافر المخزون

قال حسن فوزي رئيس شعبة البن بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسعار البن تشهد استقرارا منذ بداية العام الحالي 2023، لوجود كميات جيدة من البن في السوق المصرية، حيث إن التغيرات التي شهدتها أسعار البن في وقت سابق كانت بسبب التغيرات المناخية وارتفاع السعر في البورصة.

مخزون جيد من البن في السوق المصرية

وأضاف فوزي، في تصريحات، لـ«الوطن»، أن هناك مخزونا جيدا من البن في السوق المصرية، ولن تحدث أزمة في الكميات المتوفرة ما دامت عجلة الاستيراد مستمرة.

وأوضح أن مصر تستورد البن من عدة دول وهي البرازيل والهند والصين، كما نستورد من كولومبيا والحبشة وفيتنام، إضافة إلى إندونيسيا، إذ نستورد منها نحو 60% من الكمية الإجمالية المستوردة بسبب جودة البن بها.

زراعة البن في مصر ممكنة

وأشار رئيس شعبة البن بالغرفة التجارية بالقاهرة، إلى أنه يمكن زراعة البن في مصر إذا جرى توفير درجة حرارة ورطوبة عالية، كما أن الاستهلاك اليومي للمصريين من البن لم يتغير، مبيناً أن محبي القهوة لا يستطيعون الاستغناء عنها.

الرقابة على المطاحن تصعب عملية غش البن

وأوضح «فوزي» أنه يصعب على المطاحن خلط البن بأشياء أخرى لوجود تفتيش ورقابة على المطاحن بشكل دائم، كما أن المستهلك يستطيع التفرقة بين الأصلي والمخلوط، متوقعاً استقرار الأسعار، في ظل وجود وفرة من البن خلال الفترة المقبلة.