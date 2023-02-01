استقرار أسعار البن رغم ارتفاع الطلب في الشتاء.. و«الشعبة»: الكيلو بـ140 جنيها

تشهد أسعار البن، استقرارا في الأسواق المصرية، الفترة الحالية، حيث إنها من المنتجات التي لا غنى عنها لدى البعض، ويتناولها الكثير من المواطنين بشكل يومي، كما أنه يعتبر من المشروبات الشعبية والشتوية، حيث يزداد عليه الطلب في فصل الشتاء بنسبة أكثر 25% عن الفصول الأخرى بحسب حسن فوزي، رئيس شعبة البن بالغرفة التجارية بالقاهرة.

وذكر «فوزي»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن أسعار البن السادة، تتراوح بين 140 و180 جنيها، والبن المحوج بين 200 و240 جنيها، حسب المنطقة والجودة، موضحا أن البن المتوافر في السوق المصري مثل «الأندونيسي، الفيتنامي، البرازيلي، الكولومبي، الحبشي، والاوغندي».

أسعار البن في الأسواق

وأضاف رئيس شعبة البن بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن كل مكان يختلف سعره عن الآخر في طريقة عمل خلطته والتوليفة المعينة له، لذا يختلف السعر، مشيرا إلى أن أسعار البن بشكل عام مرتبطة بالبورصة العالمية والدولار، وأن هناك استقرار في الأسعار منذ شهر يناير2023.

أنواع البن في مصر

وتابع «فوزي»، أن القهوة من المشروبات المستوردة التي لا غنى عنها ويعتبر البن، من المشروبات الشتوية التي تزيد مبيعاتها 25% عن الفصول الأخرى، أما بالنسبة أنواع البن التي تباع في المتاجر الشهيرة مثل «الإسبريسو، الفرنساوي والكابتشينو وغيرهم»، تكون أسعارهم أغلى من المتعارف عليه ومختلف حسب التعبية والتغليف والجودة.