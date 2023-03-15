حبس المتهمين بسرقة المساكن بأسلوب «كسر الباب» في القاهرة 4 أيام

قررت جهات التحقيق حبس المتهمين في قضية سرقة المساكن بالقاهرة 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما طالبت المباحث بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

سرقة المساكن باستخدام أسلوب كسر الباب

وتبين من خلال التحقيقات أن التشكيل العصابي مكون من شخصين مقيمين بمنطقة بولاق بالقاهرة لهما معلومات جنائية، قاما بمزاولة نشاطا اجراميا تخصصا في سرقة المساكن بأسلوب"كسر الباب".

وتابعت التحقيقات اعتراف المتهمين بارتكابهما عدد 4 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وأرشدا عن كل المسروقات المستولى عليها لدى عميليهما سيئ النية.

العقوبة القانونية

وعن العقوبة المتوقعة، قال المحامي محمود عبدالله لـ«الوطن»، إن المادة 318 من قانون العقوبات تنص على أن عقوبة السرقة لا تتجاوز سنتين، خاصة السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، وطبقا لقانون العقوبات أيضا يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه في المادة 317.

وأشار إلى أنه يجوز في حالة العودة تشديد العقوبة مع وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

وأضاف «عبدالله» لان قانون العقوبات نص على أن الحبس في جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا، ولو مع حصول استئنافه.