شروط التقديم لوظائف مدارس النيل والفنون.. التسجيل من خلال الموقع الرسمي

أعلنت وزارة التربية والتعليم، وظائف خالية بمدارس النيل المصرية الدولية، ومدرسة الفنون التكنولوجية، في مجال الإدارة والخدمات المساعدة لكل التخصصات.

بينما تشمل وظائف مدارس الفنون المعلمين في تخصصات اللغة العربية والدراسات والرياضة والدراسات الاجتماعية والاقتصاد.

وتمنح الوزارة حوافز معنوية ومادية للأداء المتميز، وترصد «الوطن» الشروط المطلوبة للالتحاق بالوظائف المعلن عنها.

المهارات المطلوبة في المتقدمين للوظيفة

- تقنيات مبتكرة لخدمة الطالب واحتياجاتهم الفردية.

- القدرة على التواصل الجيد مع أولياء الأمور والموظفين.

- التعاون مع الزملاء في الأعمال المنتجة.

- الحضور والمشاركة في التطوير المهني المستمر والاجتماعات وفرص التعلم لمتطلبات التوظيف.

طريقة التقديم للوظائف الخالية بمدرسة النيل

يمكن للراغبين في التقديم في الوظائف الإدارية من خلال زيارة الموقع الرسمي لمدارس النيل المصرية الدولية.

شروط التقدم بمدارس النيل المصرية

- مراجعة البيانات الشخصية قبل التقدم والتأكد من صحتها.

- التأكد من صحة الوظيفة والفرع المتقدم اليه قبل حفظ البيانات.

- مراجعة نظام وشروط التقدم للعمل بمدارس النيل المصرية الدولية المتاحة على الموقع الرسمي.

الشروط المطلوبة للالتحاق بوظيفة بمدرسة الفنون

- ألا يزيد عمر المتقدم عن 55 عاما في أكتوبر 2023.

- مسموح التقديم للعاملين بالمدارس الحكومية واللغات والإدارات والمديريات التعليمية المحددة لكل مدرسة.

- مسموح التقديم لوظائف معلمي المواد الثقافية من معلمي التعليم العام والفني.

- التعامل مع الناجحين في الاختبارات بنظام الندب من جهة العمل إلى المدرسة التي جرى التقديم لالتحاق بها.

- اعتماد الشهادات العلمية وشهادات خبرة من جهاتها الرسمية.

الشروط المطلوبة لتخصصات المواد التعليمية بمدارس الفنون

- الحول على مؤهل عالي مناسب.

- إجادة الحاسب الآلي والإنترنت.

- إجادة مهارة العمل الجماعي.

- إجادة مهارات التواصل.

- إجادة مهارات تقديم وعرض المعلومات.