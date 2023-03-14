شروط الالتحاق بوظائف القوى العاملة والأوراق المطلوبة.. متاحة من 18 لـ50 سنة

آلاف فرص العمل توفرها وزارة القوى العاملة للشباب، لتقليل البطالة وإعانة الشباب، بالعمل في القطاع الخاص بضمانات نص عليها قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

وتحرص وزارة القوى العاملة على تعيين ذوي الهمم، حيث تشملهم بنصيب كبير من وظائفها، بالإضافة إلى صرف منح رعاية اجتماعية وصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة.

ومنذ بداية عام 2023، أعلنت وزارة القوى العاملة عن توفير 3000 فرصة عمل، ونشرها عبر صفحتها الرسمية من خلال النشرة القومية للتشغيل.

ولمن يرغب الالتحاق بالوظائف المتاحة، التقدم إليها من خلال التوجه لمقر وزراة القوى العاملة بـ3 شارع يوسف عباس في مدينة نصر أو المديريات والمكاتب التابعة لها بمحافظات الجمهورية.

وتشمل الوظائف التي توفرها القوى العاملة: «محاسب، مشرف مواقع، مندوب تأمينات، سائق، عامل بوفية، عامل نظافة، مهندس تخطيط، مهندس، أخصائي تدريب، خدمة عملاء، أمين مخازن، مشرفين مواقع، مديرين مواقع بالعاصمة الإدارية، مشرف أمن، مراقب كاميرات، مدير مطعم، كول سنتر، طباخ»

شروط الالتحاق بوظائف القوى العاملة

تختلف شروط الالتحاق بوظائف القوى العاملة باختلاف الوظيفة المتاحة، ومن ضمن الشروط:

- مؤهل عالي أو متوسط، دبلوم فني صناعي أو بحد أدنى حاصل على الشهادة الإعدادية.

- خبرة من 3: 5 سنوات.

- السن من 18: 50 عاما.

- الراتب يحدد حسب المقابلة والوظيفة.

- يوجد امتيازات بدل انتقالات وتأمين صحي وتأمينات اجتماعية.

الأوراق المطلوبة للتقديم على الوظائف

- شهادة الخدمة العسكرية

- كعب العمل

- 4 صور شخصية

- صورة المؤهل

وتنشر وزارة القوى العاملة نشرة التوظيف الدورية كل 15 يوما، من خلال الإدارة العامة للتشغيل.