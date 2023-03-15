«التنمية الصناعية»: زيارات ميدانية لـ12 محافظة لحل مشاكل المستثمرين

قال محمد عبدالكريم، رئيس هيئة التنمية الصناعية، إن الهيئة قامت بزيارات ميدانية بالمناطق الصناعية في 12 محافظة خلال الأشهر الثلاثة الماضية لبحث مطالب وتحديات المستثمرين على الطبيعة، مؤكدا أن الهيئة تُولي قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة أولوية كبيرة، وفقا لبيان صادر عن الهيئة.

إعادة تفعيل الخريطة الإلكترونية لحجز الأراضي

وأضاف «عبدالكريم»، خلال استقباله وفد الاتحاد النوعي لجمعيات التنمية الاقتصادية، أن الهيئة أقرت تيسيرات على صعيد الأراضي الصناعية، وعلى رأسها إعادة تفعيل الخريطة الالكترونية بما توفره من سرعة وشفافية للمستثمر الصناعي لحجز الأراضي الصناعية «أون لاين»، وفق آلية رقمية تضمن الحيادية التامة في الاختيار وطبقا لأولويات ومعايير ثابتة لتخصيص الأراضي، ومنها أولوية التوسع للمصانع القائمة، وكذا المصانع التي تخصص إنتاجها للتصدير وسد الفجوة السوقية، وأيضا أولوية الجوار للقطعة الملاصقة للمصنع القائم.

وقال إنه تم طرح 1051 قطعة أرض صناعية على مساحة إجمالية تتخطى 2 مليون متر مربع تقدم عليها 1599 طلب، فضلا عن قيام الهيئة بإعداد حزمة من التيسيرات المالية والمستندية فيما يخص طرح الاراضي وفقا للخريطة الصناعية.

مدة إصدار التراخيص

وأضاف «عبد الكريم»، أن الهيئة عملت وفقاً لقرار دولة رئيس الوزراء على ألا تزيد مدة إصدار رخصة التشغيل عن 20 يوما كحد أقصى، واتخذت العديد من الإجراءات للتيسير على المستثمرين، وتطوير آلية إصدار التراخيص، ما أدى إلى زيادة كبيرة في معدلات المعاينات وإصدار التراخيص والسجلات الصناعية.

من ناحية أخرى، أكد وفد الاتحاد النوعي لجمعيات التنمية الاقتصادية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، برئاسة المهندس مصطفى أبو حديد، الحرص المشترك بين هيئة التنمية الصناعية والاتحاد على تيسير إجراءات المستثمر الصناعي، خاصة مع التطور الملحوظ والنقلة النوعية التي تشهدها الهيئة حاليا على كافة المستويات لتحسين مناخ الاعمال الصناعي وخطواتها المتسارعة لتطوير إجراءاتها خلال الشهور القليلة الماضية.