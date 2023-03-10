رئيس «التنمية الصناعية» لـ رانيا هاشم على قناة الحياة: الهيئة مسؤولة عن استخراج الرخص والسجلات

قال المهندس محمد عبد الكريم رئيس هيئة التنمية الصناعية، إن الهيئة هي الأب الشرعي للصناعة المصرية، وبالتالي هي المسؤولة عن استخراج كل الرخص والسجلات، وكل ما يخص الصناعة.

التركيز لحل المعوقات

وأضاف «عبد الكريم»، خلال حوار ببرنامج «بصراحة»، المذاع على قناة «الحياة»، وتقدمه الإعلامية رانيا هاشم، أن الدور الرئيسي خلال الفترة الأخيرة هو التركيز على حل المعوقات والبحث عن الأشياء التي تحتاجها الصناعة.

ولفت أن هيئة التنمية الصناعية تركز على التيسير على المصنعين، ولا سيما في الرخص والسجلات الصناعية أو الإجراءات الورقية والمستندية.

تحقيق نتائج كبيرة

وأشار إلى أنه في الآونة الأخيرة جرى التحرك بشكل غير مسبوق وتحقيق نتائج كبيرة للغاية في هذا المجال، وبدأ المجتمع الصناعي في الشعور بها أخيرا بعد 4 أو 5 أشهر من العمل والتركيز مبنية على مجهود سابق لمدة سنوات، ولكن قد يكون التركيز والدعم الموجود حاليا غير مسبوق.