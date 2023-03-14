تفاصيل الشهادات الثلاثية والخماسية من بنك التنمية الصناعية.. مارس 2023

يوفر بنك التنمية الصناعية الشهادات الثلاثية والخماسية ذات العائد المتغير للأفراد، وتصدر الشهادة الثلاثية بفئة 100 جنيه مصري ومضاعفاتها، والشهادة الخماسية بفئة 500 جنيه ومضاعفاتها.

وبحسب جدول الشهادات من بنك التنمية الصناعية لشهر مارس 2023، على الشهادات الثلاثية والخماسية، فإن الشهادة اسمية ولا يجوز التنازل عنها، ومدة الأولى 3 سنوات والثانية 5 سنوات.

الشهادات الثلاثية والخماسية في بنك التنمية الصناعية

ويبدأ احتساب العائد من الشهر التالي لشهر الشراء «شهر الإصدار»، والعائد على هذه الشهادة متغير ويصرف كل 3 أشهر وفقا للأسعار التي يعلنها البنك المركزي للإيداع سنويا.

ولا يجوز استرداد قيمة الشهادات قبل مرور 6 أشهر من تاريخ الإصدار، وفي حال استرداد الشهادة قبل تاريخ الاستحقاق يجري صرف قيمتها والعائد المستحق على الشهور الكاملة.

الاقتراض بضمان الشهادات

ويتيح بنك التنمية الصناعية الاقتراض بضمان الشهادات الثلاثية والخماسية بنسبة 80% من قيمتها الاسمية عند الطلب، بسعر عائد يزيد 2% عن سعر العائد الساري على الشهادة.

يُذكر أنَّ لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، قررت في مطلع فبراير من الشهر الماضي، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع 16.25% والإقراض 17.25%.