حبس المتهم بقتل سائق في الشرقية بسبب خلافات مالية 4 أيام

قررت النيابة العامة حبس المتهم في قضية قتل سائق تروسكل بالشرقية 4 أيام على ذمة التحقيقات، وأمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة، وبيان سبب الوفاة، وموافاتها بالتقارير الفنية، كما طالبت المباحث بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وأفادت تحقيقات النيابة، أن المتهم مقيم بمنطقة بلبيس بالشرقية له معلومات جنائية، وحدثت بينه وبين سائق تروسكل مقيم بذات المنطقة خلافات بسبب أن المجني عليه مدين له بمبلغ مالي وطالبه بالسداد إلا أنه لم يف بدينه، على الرغم من قيامه بتحرير إيصالات أمانة بقيمة المبلغ له.

وأضافت التحقيقات اعتراف المتهم بقامه باستدراج المجني عليه «سائق التروسيكل» ملكه بزعم توصيله واصطحبه لمنزله، والتعدي عليه واحتجازه داخل مسكنه، وقام بعد ذلك بخنقه حتى فارق الحياة.

محام يكشف العقوبة المتوقعة علي المتهم

وعن العقوبة المتوقعة، قال الخبير القانوني محمود عبدالله في حديثه لـ«الوطن»، إن الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات، نصت على أنَّه «يحكم على فاعل هذه الجناية (أي جناية القتل العمد) بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وهذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمد، جناية أخرى، وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعنى أن هناك تعددا في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها».