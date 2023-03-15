الاحتفال باليوم العالمي للمياه تحت شعار «كل نقطة بتفرق» بالمنوفية

أناب اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم، اللواء عماد يوسف، سكرتير عام محافظة المنوفية، لحضور فعاليات احتفالية الشركة باليوم العالمي للمياه 2023 تحت شعار «كل نقطة بتفرق» بمقر قصر ثقافة شبين الكوم، تحت رعاية محافظة المنوفية، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وبالتنسيق مع جميع الجهات المعنية.

السكرتير العام يؤكد أهمية حملات التوعية

وأكد سكرتير عام المحافظة، على دعم محافظ المنوفية لحملات التوعية من أجل الحفاظ على كل نقطة مياه، والتعريف بجهود الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية في الاهتمام بملف المياه على كل الأصعدة، موضحة أن «اليوم العالمي للمياه»، يأتي في إطار استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأضاف الدكتور المهندس محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، أن «اليوم العالمي للمياه»، يعد فرصة جيدة لرفع الوعى بجميع الأمور المتصلة بالمياه وإلهام الآخرين لإتخاذ الإجراءات اللازمة تجاة أهم التحديات التي تواجههنا، حاليا وهي نُدرة المياه والتي تأتي نتيجة لأسباب وعوامل طبيعية وبشرية.

وثمن الدور الذي تقوم به الدولة المصرية في ظل توجيهات القيادة السياسية، لتحسين خدمة المياه والصرف الصحي للمواطنين، بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري ووزارة الإسكان متمثلة في الشركة القابضة للمياه والصرف الصحي والشركات التابعة.

وفى ختام الاحتفالية، تم تسليم شهادات تقدير لجميع الجهات المشاركة فى إنجاح فعاليات الأسبوع المائى من وزارة الشباب والرياضة والرى والأوقاف والأزهر والكنيسة ومجلس مدينة بركة السبع والوحدة المحلية والمدارس المشاركة بالاحتفالية وكذلك تسليم كأس المياه وميداليات للفريق الفائز فى الدورى الرياضى الذى أقيم ضمن فاعليات الاسبوع المائى بالقرية.