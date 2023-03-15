حالة الطقس غدا الخميس 16-3-2023 في القاهرة والمحافظات.. أمطار وتحذير

‎أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا الخميس 16-3-2023 في القاهرة والمحافظات، إذ تنحسر فرص سقوط الأمطار على المحافظات فيما عدا السواحل الشمالية الغربية، وسط طقس دافئ نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة على جنوب البلاد، وحذرت الأرصاد من ظاهرة الشبورة المائية.

حالة الطقس غدا الخميس 16-3-2023 في القاهرة والمحافظات

وعن حالة الطقس غدا الخميس 16-3-2023 في القاهرة والمحافظات، تُشير التوقعات إلى تكون ظاهرة الشبورة المائية الكثيفة على الطرق الرئيسية والفرعية القريبة من المسطحات المائية على القاهرة مع نشاط للرياح المحملة بالرمال والأتربة إذ سجلت سرعتها 30 كيلومترا في الساعة، وسجلت العظمى 25 درجة والصغرى 14 درجة.

حالة الطقس غدا الخميس 16-3-2023

وأوضح خبراء الأرصاد أن حالة الطقس غدا الخميس 16-3-2023 في المحافظات توضح تعرض محافظات السواحل الشمالية الغربية إلى سقوط أمطار بنسبة 20% على مدار اليوم، وسجلت العظمى 24 درجة والصغرى 12 درجة مع تأثير ظاهرة الشبورة المائية والرياح التي سجلت سرعتها 40 كيلومترا في الساعة وتكون محملة بالرمال والأتربة.

وتشهد محافظات السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء تكون الشبورة المائية مع طقس معتدل الحرارة نهارا بارد ليلاً وسجلت العظمى 25 درجة والصغرى 12 درجة.

حالة الطقس

وفيما يتعلق بحالة الطقس في جنوب سيناء سجلت العظمى 26 درجة والصغرى 15 درجة، وبلغت سرعة الرياح 24 كيلو متر في الساعة، وفيما يتعلق بطقس شمال الصعيد سجلت العظمى 26 درجة والصغرى 10 درجات مع تكون الشبورة المائية.

وسجلت العظمى في جنوب الصعيد 28 درجة والصغرى 14 درجة، وسجلت سرعة الرياح 10 كيلو مترات في الساعة، على أن يسود طقس مشمس نهاراً بارد ليلاً.