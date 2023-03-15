جمارك العاشر من رمضان تحبط محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية

تمكن رجال الجمارك بالعاشر من رمضان، من ضبط محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية، بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وتحرير محضر جمركي.

الاشتباه في مشمول بيان جمركي

كانت البداية، الإشتباه فى مشمول بيان جمركى، أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية، على الرسائل المصدرة بجمرك العاشر، من رمضان، حيث تم الاشتباه في مشمول البيان الجمركي رقم 7551 لسنة 2023 باسم شركة «ا. ا» للتصدير والصنف طبقا للمستندات المقدمة، عبارة عن أعشاب طبية مصدرة إلى السعودية عن طريق جمرك العاشر.

تشكيل لجنة لمعاينة المشمول

وبعد العرض على محمد رشدي مدير عام الإدارة العامة للإيداعات الجمركية بجمارك القاهرة، الذي قرر تشكيل لجنة جمركية لمعاينة المشمول برئاسة شادي حسن مدير الجمرك وعضوية محمد عبدالمطلب مدير التعريفة ومحمد عشماوي رئيس قسم الحركة فتبين وجود 644 كرتونة أدوية بشرية محلية منها كولماك وإليكسال وأوكسيميت وكونجستال وديكلوفين ومالوبي وغيرها من الأدوية والجميع غير مدرج بالبيان الجمركي، وبدون وجود موافقة السياسات الدوائية على التصدير، وتقدر قيمة التعويضات الجمركية بحوالى 6 ملايين جنيه.

اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

وقرر محمد الخضري القائم بأعمال رئيس الإدارة المركزية لجمارك القاهرة، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 1 لسنة 2023 بالواقعة، وإخطار الجهات المختصة، لمخالفة الواقعة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، وقانون الجمارك رقم 207 لسنه 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.