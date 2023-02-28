وكيل «خطة النواب» يكشف موعد تخفيض الجمارك على سيارات المصريين بالخارج

علق النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على الموافقة على مشروع القانون الخاص بتخفيض 70% من الجمارك على سيارات المصريين بالخارج، قائلا: «إن هذا الأمر سيكون له أثر إيجابي على السوق المصرية للسيارات، وسيساهم في زيادة أعداد السيارات الحديثة بمصر وبالتالي سيقلل الأسعار داخل السوق المصرية».

متى يتم تخفيض الجمارك على سيارات المصريين بالخارج؟

وعن التساؤلات الكثيرة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن موعد تنفيذ التخفيض على الجمارك الخاصة بسيارات المصريين في الخارج، أوضح سالم، في تصريحات لـ«الوطن»، أن هذا مشروع قانون وسُينفذ عندما يتم الموافقة عليه من مجلس النواب كقانون بشكل نهائي، ثم يتم تحويله إلى مجلس الوزراء وبعد ذلك يتم إرساله إلى رئيس الجمهورية للموافقة عليه بشكل نهائي.

وأضاف وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن تخفيض الجمارك على سيارات المصريين بالخارج سيساهم في توفير العملة الصعبة من خلال الوديعة التي يُلزم المصريون بإيداعها داخل البنوك والتي تمثل 30% فقط من قيمة الجمارك الأصلية وبعد ذلك يستردها صاحبها بعد 5 سنوات بالعملة المحلية.

نائب: تنفيذ العمل بالقانون لا يأخذ أكثر من 6 أشهر بعد تنفيذ مساره القانوني

من جانبه، قال النائب هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، في تصريحات لـ«الوطن»، إن مشروع القانون الخاص بتخفيض 70% من الجمارك على سيارات المصريين بالخارج سيتم العمل به بعد موافقة مجلس النواب عليه بشكل نهائي: «المدة المخصصة لتنفيذ العمل بالقانون بعد أخذ مساره القانوني تتراوح من بين شهر إلى 6 أشهر لا أكثر من ذلك».

«النواب» يوافق على منح تيسيرات للمصريين في الخارج بشأن استيراد السيارات

وكان قد وافقت الجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي بالأمس، على مجموع مشروع تعديل قانون منح تيسيرات للمصريين في الخارج لاستيراد السيارات والذي يتضمن تخفيض 70% من الجمارك لسيارات المصريين بالخارج، وإعفاء 100% من ضريبة الجدول والقيمة المضافة ورسم التنمية.