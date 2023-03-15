اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. الرئيس لـ «المصريين»: «أنا صادق وأمين معكم»

تقرأ غدًا في عدد «الوطن»، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأن المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولي

الرئيس لـ«المصريين»: «أنا صادق وأمين معكم»

«السيسي» في افتتاح مجمع مصانع الأسمدة: الدولة تبذل مجهودات كبيرة لتقليل فجوة الغذاء.. وما يحدث جهد يفرَّح الناس ولن نسمح لأحد بأن يعبث بعقول شبابنا

«الزراعة»: زيادة 4 ملايين فدان لرقعة الأراضي.. و75 مليار جنيه لدعم صغار المزارعين في 3 سنوات.. ونسبة تغطية احتياجاتنا من القمح زادت إلى 70%

«النصر للكيماويات»: مجمع الأسمدة يدعم الرقعة الزراعية.. وأنجزنا العمل مع مراعاة المتطلبات البيئية.. والإنتاج ارتفع إلى 1.7 مليون طن سنوياً

خالد ميري: صرف زيادة «البدل» في أبريل.. ولجنة لقيد «المؤجلين» بعد الانتخابات

«التنسيقية» تبحث التعاون مع روسيا وأوكرانيا وبيلاروسيا

مناقشة ملفات وقضايا إقليمية واتفاقات تعاون لزيادة التواصل بين الكيانات البرلمانية والشبابية

«المبادرة» تنطلق غداً برعاية الرئيس السيسي لدعم 25 مليون مواطن

«كتف في كتف»

قوافل «الخير والفرحة»

المرحلة الأولى تشمل 17 محافظة.. واحتفالية ضخمة في استاد القاهرة.. وتوزيع 4 ملايين صندوق مواد غذائية للأسر الأكثر احتياجاً

ألف متطوع يشاركون في الملحمة.. و251 ألف شاب وفتاة ينضمون لفعاليات «التحالف الوطني» بالمحافظات

سياسيون وأحزاب يشيدون بالمبادرة: تخفف الضغط على المواطنين.. وتستحق دخول موسوعة «جينيس» للأرقام القياسية

«القوى العاملة بالنواب» توافق على زيادة المعاشات وحافز المعلمين وهيئات التدريس والمهن الطبية

حلول لأزمات القطبين

رئيس الأهلي يطالب اللاعبين بالفوز على القطن وتجديد عقود «الشحات وإبراهيم ومتولي»

«فيريرا» يحذر لاعبي الزمالك من جماهير الجزائر.. و«شيكابالا» يحفزهم بطريقته

الصفحة الثانية

افتتاح 6 قلاع صناعية جديدة تغطي احتياجات الدولة من الأسمدة وتدعم الصادرات للخارج

مصر تُعزز أمنها الغذائي

«السيسي»: مشروعات التوسع الأفقي تضيف 3.5 مليون فدان للرقعة الزراعية.. وأقول للمصريين: «إنّني صادق وأمين معكم»

الاستفادة بالأراضي ضرورة

الرئيس يوجّه الحكومة بتنظيم رحلات للطلاب إلى المشروعات الزراعية: ما يحدث جهد يفرح الناس.. ولن نسمح لأحد بأن يعبث بعقول شبابنا

«أرض الخير» و«قلاع إنتاجية».. أفلام تسجيلية ترصد استراتيجية مصر لتحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي

الأراضي الزراعية موجودة ونرحب بالمطورين

تقليل فجوة الغذاء

التوسعات تعادل ثلث الأراضي الزراعية القائمة

الصفحة الثالثة

وزير الزراعة: زيادة 4 ملايين فدان في الرقعة الزراعية بمصر

و75 مليار جنيه إجمالي قيمة دعم صغار المزارعين في 3 سنوات

لا تستطيع أي دولة أن تعيش بمعزل عن العالم وما يمر به من أزمات نتيجة التشابك والتلاحم في المعاملات التجارية الدولية

الرئيس السيسي أولى قطاع الزراعة اهتماماً خاصاً من خلال استراتيجيات داعمة للإنتاجية والأنظمة المستدامة

رئيس «النصر للكيماويات الوسيطة»: مجمع الأسمدة الآزوتية يدعم مشروعات توسيع الرقعة الزراعية

«عبد السميع»: أنجزنا العمل مع مراعاة المتطلبات البيئية.. والإنتاج ارتفع إلى 1.7 مليون طن سنوياً.. والشركة حصلت على اعتماد بشهادة «AQIS».. وتتيح تصدير الأسمدة بأنواعها إلى أستراليا

نسب التصدير بلغت 5 أضعاف ما كانت عليه.. وارتفاع عدد الدول المستوردة من 40 إلى 56 دولة

الصفحة الرابعة

«مسلّم»: المرشح لمنصب النقيب انحاز لكل من عمل محرراً صحفياً.. و«الخطيب»: «ميري» لديه مشروع جديد وعملاق

«الاتصالات» توقع وثيقة دولية لتعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي في التنمية

برامج تدريب عملي وتبادل خبرات على مدار 5 أعوام لتطوير وتعزيز القدرات التقنية والمؤسسية لمركز الابتكار التطبيقي

«أحيوها بقطرة».. مبادرة طلاب «هندسة شبرا» لتشجيع زملائهم على التبرع بالدم

«أحمد» يحصد لقب بطل العالم من بين

19 دولة في «القوة البدنية»: حققت حلمي

الصفحة الخامسة

مع بعض نقدر

انطلاقة الخير

انطلقت من محافظة جنوب سيناء كأولى محطاتها.

جاءت تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.

يشارك بها شركاء التحالف الوطني.

تستهدف توزيع 4 ملايين كرتونة مواد غذائية، إضافة إلى خدمات أخرى.

تستهدف 25 مليون مستفيد.

تُعد أكبر مبادرة للحماية الاجتماعية في مصر.

الصفحة السادسة

«المبادرة» تنطلق غداً باحتفالية ضخمة من استاد القاهرة بحضور آلاف المواطنين وشركاء العمل الأهلي

تقديم 4 ملايين كرتونة مواد غذائية للأسر الأكثر احتياجاً بجميع المحافظات.. والبداية من محافظة «جنوب سيناء»

تستهدف تخفيف العبء عن المواطنين وحدة الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية وتحقيق أهداف التنمية المستد

تسيير 11 قاطرة مُحملة بـ 20 ألف صندوق حماية اجتماعية تضم 400 طن مواد غذائية و2000 بطانية لأهالي جنوب سيناء

توزيع مليون كرتونة مواد غذائية و160 ألف وجبة و30 ألف قطعة ملابس وفوانيس رمضان على الأوْلى بالرعاية بـ16 محافظة

إعداد المواد الغذائية لتوزيعها على أهالي المحافظات

المتطوعون.. جنود مجهولون وراء قوافل «الخير والفرحة»

إطلاق منصة لتدريب المتطوعين و80 ألفاً شاركوا لإنجاح «كتف في كتف».. و251 ألفاً ينضمون للفعاليات بإجمالي عدد ساعات تطوع بلغت 39 مليون ساعة

أمين سر التحالف: يشاركون في تقديم المواد الغذائية للأهالي وتنظيم خدمات طبية وتنموية وتوعوية.. ونتواجد بجميع المحافظات حتى «النائية»

«فؤاد»: «المبادرة» تؤكد أهمية المجتمع المدني كذراع أساسية للدولة.. واحتفالية كبرى في استاد القاهرة 17 مارس

نائب رئيس جمعية الأورمان: نشارك بتغليف وتعبئة 500 ألف كرتونة

الصفحة السابعة

المواطن أولاً.. مبادرات تاريخية لتأمين الغذاء ورفع مستوى المعيشة

تدشين قاعدة بيانات تضم 37.4 مليون مواطن من الأكثر احتياجاً للوصول إلى 30 مليون مواطن من المستحقين.. وإطلاق «كتف في كتف» لدعم 4 ملايين أسرة بتوزيع

4 ملايين كرتونة مواد غذائية متنوعة في 17 محافظة.. وتوفير السكن لـ54 ألف مواطن عبر منازل جديدة وتأهيل أخرى.. و45 مليوناً في ملفي «الغذاء والمساعدات الاجتماعية»

قوافل «ستر وعافية» لتوزيع المواد الغذائية والبطاطين وإقامة معارض ملابس وفك كرب الغارمات

سياسيون وأحزاب: «المبادرة» نقطة مضيئة في تاريخ العمل الأهلي

«الشهابي»: أكبر عمل خير اجتماعي في العالم من حيث أعداد المستفيدين.. و«عبد الهادي»: نموذج إيجابي لدعم الوطن والوقوف بجانب البسطاء

«خليل»: تغلق أبواب خلط الأوراق بين الأدوار الخدمية والسياسية.. و«أحمد»: دليل نجاح للاهتمام بالجانب الاجتماعي بأسلوب يحافظ على كرامة المواطن

«وهدان»: تعبر عن حجم التكامل بين الجمعيات الأهلية من أجل توفير الحماية الاجتماعية

مصطفى عزت: المؤسسة تتعاون مع كل شركاء «التحالف الوطني» لإنجاح «كتف في كتف»

مدير مؤسسة أبوالعينين: خصصنا 30 ألف كرتونة مواد غذائية لدعم الفقراء

الصفحة الثامنة

مكافأة جديدة

رسالة شديدة اللهجة

رئيس الأهلي يضع أمام اللاعبين حلاً وحيداً للخروج من دوامة التراجع.. والتعامل مع «أبوجبل» على طريقة «للسن حدود»

الجواسيس يمتنعون

منتصر بلا منافس

تحذيرات للاعبي الزمالك في الجزائر

و«شيكابالا» يحفز الفريق بطريقته

«إنفانتينو» المرشح الوحيد لرئاسة «فيفا».. قرارات جديدة قبل الانتخابات.. وأضواء المونديال تصل أفريقيا مبكراً

«هالاند» يعبر «صلاح ومبابي» ويقف على باب «ميسي» في ليلة سباعية مانشستر سيتي