اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. «مصر والدنمارك» تنسيق وشراكة للتنمية

تقرأ غدًا في عدد «الوطن»، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأن المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

«السيسى وفريدركسن» يتوافقان على ضرورة التوصل لاتفاق ملزم لتسوية ملف «السد الإثيوبى»

«مصر والدنمارك».. تنسيق وشراكة للتنمية

الرئيس: مصر الدولة الأكثر جفافاً فى العالم وليس لدينا فرصة لتحمل أى نقص فى المياه.. وتسهيلات للشركات الدنماركية فى المشروعات العملاقة

رئيسة وزراء الدنمارك: مصر بلد قوى ولها الريادة فى ملف التغير المناخى

والعالم يعيش أوقاتاً صعبة ويواجه العديد من التحديات نسعى لتعزيز التعاون فى مواجهة الهجرة غير الشرعية وإيجاد حلول مستدامة لشعوبنا

تعظيم الاستثمارات الدنماركية فى مصر بقطاعات النقل والشحن البحرى والطاقة المتجددة.. وإنشاء محور إقليمى لإنتاج الوقود الأخضر للسفن

«كتف فى كتف» تواصل توزيع «كراتين الخير» بالقرى الأكثر احتياجاً

الحكومة: أولوية فى الموازنة الجديدة للحماية الاجتماعية واستمرار الإصلاحات الهيكلية

رئيس الوزراء يتابع قرارات فض منازعات الاستثمار.. ومهلة أسبوعين لتنفيذ الواجبة منها

المعارض السلعية تضبط بوصلة الأسواق

بتوجيهات رئاسية.. «كلنا واحد وأهلاً رمضان وخير مزارعنا» مظلة تحمى المواطن من الغلاء

«الداخلية» حائط صد لحماية المصريين على مدار

5 سنوات بتخفيضات 60% على السلع الأساسية

«التموين» تشدد الرقابة ومخزون السلع يكفى 6 أشهر.. و«الزراعة»: منافذنا توفر السلع بجودة عالية

المواطنون: شكراً لـ«السيسى» على اهتمامه والعارضون: حصلنا على الأماكن والخدمات مجاناً

«التعليم» ترقية 217 ألفاً و380 معلماً ومنحهم شهادة الصلاحية

«البترول»: إعلان استراتيجية إنتاج الهيدروجين الأخضر قريباً

«الملا»: شراكات واتفاقيات فى مجالى الطاقة وإزالة الكربون بين مصر وألمانيا

تجهيز 800 وحدة بديلة لسكان الوراق بـ«أكتوبر ومطار إمبابة»

الصفحة الثانية

مصر والدنمارك.. تنسيق وشراكة للتنمية

«السيسى»: تقديم تسهيلات لشركات الدنمارك فى المشروعات العملاقة

الرئيس لـ«فريدركسن»: ليس لدينا فرصة لتحمُّل أى نقص فى المياه.. ولم يؤثر أى سد أقيم على النيل على مصر: «كنا بناخد حصة مابتتغيرش ولو فيه صعوبات بنتعامل معها»

لا بد من إيجاد حلول للأزمة الروسية الأوكرانية

دعونا فى مؤتمر المناخ لضرورة إنهاء الأزمة الروسية الأوكرانية لتلافى تداعياتها على العالم بأكمله

نتفهم أهمية التنمية فى إثيوبيا.. ويجب التوصل لاتفاق ملزم بشأن السد

تعاون فى الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر

حلول مشتركة لملف الهجرة غير الشرعية

رئيسة وزراء الدنمارك: مصر بلد قوى.. ولها الريادة فى ملف التغير المناخى

«فريدركسن»: العالم يعيش أوقاتاً صعبة ويواجه الكثير من التحديات.. ومصر شريك قوى.. ونسعى لتعزيز التعاون فى مواجهة قضايا الطاقة والهجرة غير الشرعية

العلاقات «المصرية - الدنماركية»

العلاقات السياسية

العلاقات الاقتصادية

«مدبولى» ونظيرته الدنماركية يشهدان تمديد اتفاقية التعاون الاستراتيجى فى الطاقة لمدة 5 سنوات

وزير الكهرباء: هدفنا تسريع وتيرة التحول الأخضر ودعم الوصول إلى استخدام الطاقة المتجددة بنسبة 42% من إجمالى إمدادات الطاقة بحلول عام 2035

«بيومى»: الاتحاد الأوروبى هو أكبر شريك تجارى لمصر وهناك 8 لجان مشتركة تنظم العمل والعلاقات معه

الصفحة الثالثة

بتوجيهات رئاسية.. «كلنا واحد وأهلاً رمضان وخير مزارعنا» مظلة تحمى المواطن من الغلاء

المعارض السلعية.. تضبط بوصلة الأسواق

«الزراعة»: منافذ «من خير مزارعنا لأهالينا» توفر السلع بجودة عالية

«صالح»: الدولة تتحمل الجانب الأكبر من فاتورة الأسعار.. و«الدسوقى»: من المزرعة للمنفذ مباشرة

«التموين»: المعارض والمجمعات ذراع الدولة لحماية محدودى الدخل

تشديد الرقابة على الأسواق لضبط المتلاعبين ومنع حجب المنتجات عن المستهلك

الصفحة الرابعة

المحافظات: استنفار لاستقبال شهر رمضان بمعارض للسلع المخفضة ومواجهة المحتكرين

سباق مع الزمن لافتتاح أسواق «أهلاً رمضان».. وعرض المنتجات الغذائية بأسعار أقل من السوق.. و«الإسكندرية»:

إعلان قائمة الأسعار بتخفيضات 35%.. و«البحيرة»: خطة للتوسع فى المنافذ.. و«القليوبية»: مواجهة للغش والاحتكار

«كفر الشيخ»: حملات على المنافذ.. و«المنيا»: إجراءات ضد المخالفين.. و«سوهاج»: معارض ثابتة ومتحركة.. و«أسيوط»: تعاون مع «التموين»

«الغربية»: طرح كميات كبيرة من أسماك البلطى والبورى بأسعار مخفضة 30%.. و«القاضى»: 10 معارض كبرى لـ«أهلاً رمضان»

العارضون: حصلنا على المنافذ والخدمات مجاناً.. ونسوِّق منتجاتنا بأسعار مخفضة

المعارض وسط المدن والقرى.. وتخضع لإشراف الجهات الرقابية على كل السلع

مواطنون: الدولة لا تنسى أبناءها وشكراً لـ«السيسى» على اهتمامه بالبسطاء

الأهالى: لا وجه للمقارنة بين أسعار السلع فى المعارض مع الأسواق الحرة

«الفيومى»: إقبال كبير من مواطنى القليوبية و«قنديل»: تيسيرات الدولة حافز لتخفيض الأسعار

«سلمى»: الجودة عالية و«سيد»: فارق كبير فى الأسعار.. و«وردة»: البلد مش نسيانا

يحيى كاسب: سلع معرض «إنتاج مزارعنا» من المنتج إلى المستهلك مباشرة دون حلقات وسيطة

رئيس شعبة المواد الغذائية: المعارض طوق نجاة من الجشع والغلاء

شنط رمضان سبب رئيسى فى زيادة نسبة الإقبال على الشراء من المعارض «أهلاً رمضان»

الصفحة الخامسة

«كلنا واحد».. حائط حماية للمصريين من تداعيات الأزمات العالمية

طرح السلع الأساسية فى 690 فرعاً لكبرى السلاسل التجارية على مستوى الجمهورية بتخفيضات 30% بتوجيهات رئاسية

«باز»: المبادرات المجتمعية ذروة المشاركة فى كل ما تفعله الحكومة من أجل المواطن ورسالة بأن الدولة لن تتخلى عن أبنائها

«الداخلية» تنشر الفرحة على مدار 5 سنوات وتوفر السلع الأساسية بتخفيضات تصل إلى 60%

منظومة «أمان» تسهم فى تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر بتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفّضة من خلال 1026 منفذاً ثابتاً ومتحركاً

برلمانيون: تدخلات الحكومة أنقذت المستهلكين.. والمعارض ركيزة لدعم الفئات البسيطة

«محسن»: تفعيل دور الأجهزة الرقابية.. والمعارض أسهمت فى تلبية مطالب المواطنين من السلع الاستهلاكية.. و«فؤاد»: ضبط الأسواق.. و«الخبيرى»: إجراءات قانونية ضد المخالفين

اللواء عبدالوهاب الراعى: حملات تستهدف مخازن محتكرى السلع.. وإجراءات رادعة لمواجهة جشع التجار

الخبير الأمنى: مبادرات «الداخلية» سلوك منظم لتخفيف أعباء المواطنين

الأمن الإنسانى والمجتمعى من مهام الشرطة فى ظل «الجمهورية الجديدة» حماية المواطنين

الصفحة السادسة

«كتف فى كتف» تنطلق بـ«كراتين الخير» إلى القرى الأكثر احتياجاً

توزيع مليون كرتونة مواد غذائية و160 ألف وجبة و30 ألف قطعة ملابس على الفئات الأَولى بالرعاية.. و«عبدالقوى»: ندعم الأسر المصرية بسلال مواد غذائية ومساعدات عينية ونقدية تزامناً مع حلول رمضان.. والتحالف الوطنى يستعد لاحتفالية كبيرة

منسق مجلس الشباب المصرى بسوهاج يروى تفاصيل مشاركته

إنشاء مطابخ بأكبر عدد من المتطوعين لتوفير الوجبات الساخنة للمواطنين

«عبدالفتاح»: جدول يومى للتوزيع وقافلة كبيرة فى سوهاج الخميس و«مديح»: المبادرة أضخم وسيلة للحماية الاجتماعية

تفاصيل «صلاة التراويح»: 20 ركعة بجزء كامل ومدتها متروكة للاتفاق بين الإمام والمصلين

130 مقرأة و52 درساً بعد الظهر و23 ملتقى بعد العصر و30 درساً مع التراويح وصلاة التهجد.. وتوزيع 3500 وجبة إفطار يومياً للطلاب الوافدين بالأزهر

رائدات أعمال: «جهاز تنمية المشروعات» داعم فى تحقيق التنمية الصناعية

«هالة»: أنشأت عيادة ومعمل تحاليل ومصنعاً للشاش واللوازم الطبية مع زوجى فى «القليوبية».. و«سوزان»: بدأت مشروعى بـ20 ألف جنيه والآن أمتلك

4 ورش بالمنطقة الصناعية فى «15 مايو».. و«إحسان»: حصلت من الجهاز على تمويل بـ3 ملايين جنيه وتمكنت من فتح أسواق جديدة والمشاركة فى المعارض

الصفحة السابعة

تعثر يعقبه تعافٍ.. مجلس الوزراء يستعرض تاريخ الأزمات الاقتصادية العالمية على مدار قرن

«الكساد الكبير» يضرب العالم عام 1929.. وأزمة سيولة تهز الأسواق الأمريكية وانهيار البورصات العالمية عام 2008

أزمة الكساد الكبير (1929 - 1933)

«الاثنين الأسود» محطة مهمة.. و«كورونا» و«الحرب الأوكرانية» تقصمان ظهر الدول النامية.. والمركز: التعثر الاقتصادى أمر طبيعى والتعافى منه ممكن

دول نجحت فى التعافى بمساعدة المؤسسات الدولية

«كورونا».. والانكماش الاقتصادى 2020

الصدمة النفطية الأولى (1973)

الأزمتان المكسيكية والآسيوية (1995 و1997)

السيولة تهز الأسواق الأمريكية (2001)

مخاطر متوقعة بسبب الأزمة الروسية - الأوكرانية

الديون المصرفية والاثنين الأسود (1979 - 1982)

المشكلات أمر طبيعى فى الدورة الاقتصادية

انهيار بورصات أوروبا وأمريكا (2008)

وزير الدفاع يصدق على قبول دفعة جديدة من المتطوعين وقصاصى الأثر للانضمام إلى صفوف القوات المسلحة

خالد منتصر يكتب: كلمة الأم الملكة

الصفحة الثامنة

قرعة كأس الرابطة

التحدى الأصعب

حسابات مختلفة للزمالك فى الجزائر.. و«فيريرا» يشكو من الإجهاد

المسار تحت التصحيح

«الشناوى» خارج حسابات «كولر» والحارس أمام الطبيب النفسى.. وأزمة «فئة أولى» بسبب «ربيعة»

«غربلة» فى الأهلى

ثورة قرارات فى اتحاد الكرة.. و«الرخصة» السبيل الوحيد للقضاء على مدربى «السبوبة»

«لا وقت للتعويض»

مانشستر سيتى كامل العدد أمام لايبزيج و«مارتينيز» كلمة سر ميلان فى مواجهة بورتو