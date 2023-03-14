اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. تنسيق «مصري - إيطالي» لمواجهة التحديات الدولية

تقرأ غدًا في عدد «الوطن»، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأن المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

تنسيق «مصرى - إيطالى» لمواجهة التحديات الدولية سياسياً واقتصادياً

الرئيس «السيسى» بحث مع وفد إيطالى رفيع التعاون الاقتصادى والملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وقضية الهجرة غير الشرعية

الأهلى يستعد للقطن و«الشحات» جاهز

و«فيريرا» يحذر اللاعبين قبل مواجهة «بلوزداد»

رئيس الوزراء يوجّه بتوفير كل السلع ومنتجات البترول للمواطنين مع اقتراب شهر رمضان

الحكومة: ادخار 1000 جنيه سنوياً لكل سيدة متزوجة لديها طفلان.. والصرف ببلوغ سن الـ45 عاماً

رمضان أهلاً

مساجد مصر تتأهب لاستقبال المُصلّين فى شهر البركات

«الأوقاف» تتحلل من قيود «كورونا» وعودة «المقارئ» للأزهر.. و«الإفتاء» تخصص خطاً ساخناً للرد على الصائمين

افتتاح 78 مسجداً فى آخر جمعة من «شعبان» وحملات ومبادرات تطوعية لصيانة وتعقيم بيوت الله

«السيد البدوى والقنائى والدسوقى» قبلة المُصلين والمديريات: أنشطة لدعم الفئات الأكثر احتياجاً

مسئول أوروبى: نقدّر دور مصر وقيادتها فى دعم الأمن العالمى

«عبدالعاطى»: ندعم الاستقرار بالمنطقة.. ونجحنا فى وقف مراكب الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا منذ 2016

«منتدى شباب العالم» يبحث دور المجتمع الدولى فى إغاثة اللاجئين

أول جلسة نقاشية: المنظمات الدولية تواجه تحديات تعيق قدرتها على إيصال المساعدات الإنسانية

«القاهرة محروسة»

جوهرة الشرق تختتم عام اختيارها عاصمة للثقافة ‏الإسلامية وتواصل أنشطتها

«نواكشوط» تتسلم قيادة الملف و«الكيلانى»: الفعاليات عبرت عن ثقافتنا المتفردة

الصفحة الثانية

لأمطار تضرب القاهرة الكبرى.. وتحذيرات من زيادة سرعة الرياح

«التنمية المحلية»: استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة الأمطار والتقلبات الجوية فى بعض المحافظات

.. وإغلاق ميناءى نويبع وشرم الشيخ

«الداخلية» ترسل قافلة خدمية وإنسانية لدعم أهالى شمال سيناء

«حياة كريمة» تطلق مبادرة للتبرع بـ«كرتونة رمضان»

المؤسسة تحتفل بنجاح مبادرة «التعليم حياة» بالتعاون مع محافظة القليوبية

تعاون مصرى - هندى فى تصنيع المواد الخاصة بمكافحة الحرائق

«جوبتا»: نتطلع للعمل مع وزارة الإنتاج الحربى لما تمتلكه من إمكانيات تكنولوجية هائلة

«المجتمعات العمرانية»: 145.5 مليار جنيه إجمالى مشروع موازنة 2023/ 2024

الهجين الأول فى صناعة الأعلاف ويحتوى على أعلى نسبة بروتين

بعد 15 عاماً من الأبحاث.. «محمود» ينجح فى زراعة الذرة الحمراء

عمرها 27 سنة تعمل كمدرب لغة بجامعة عين شمس

«كريمة» تطلق مبادرة مجانية لتعليم اللغة التركية بالألعاب

الصفحة الثالثة

«الرى»: 97% نسبة حل الشكاوى الواردة للوزارة من المحافظات

«أبوالغيط»: الاهتمام بالأزمة الأوكرانية يأتى على حساب تمويل مشروعات التنمية

«جبالى»: البرلمانات تحتاج صياغة شاملة تتضمن سُبل إرساء العدالة فى النظام العالمى

رئيس «النواب»: «كورونا» مثلت اختباراً حقيقياً وجاداً لقيم التضامن

«التعاون الدولى»: اتخذنا خطوات للاستثمار فى الهيدروجين الأخضر

«البترول»: تعاون مع «الكهرباء» لإعداد استراتيجية الطاقة المستدامة 2035

«الملا»: توفير التمويل والتكنولوجيا الحديثة بالتنسيق مع الشركاء

تعاون «مصرى - أمريكى» للاستثمار فى التعليم العالى وتدريب الطلاب

روسيا تعلن تمديد اتفاقية الحبوب لمدة 60 يوماً بشرط رفع العقوبات

انطلاق رحلات حج الأقباط إلى القدس 8 أبريل

«شركات السياحة»: على المسافرين تقديم موافقة كنيستهم على سفرهم

وزيرة البيئة لـ«بعثة البنك الدولى»: لجنة متخصصة لمناقشة «الاقتصاد الأزرق»

حبس سيدتين بتهمة محاولة تهريب عملات أجنبية فى مطار القاهرة

والدته تركت بيع الخضار لتتفرغ لرعايته بعد 8 عمليات جراحية

«أنس».. رحلة معاناة طفل «عايش على حقن المسكنات»

الصفحة الرابعة

رئيس الوزراء يوجّه بضبط الأسواق وتوفير المنتجات البترولية وتلبية احتياجات المواطنين بالمحافظات مع اقتراب شهر رمضان

تشغيل المحلات العامة فى رمضان والعيد حتى الثانية صباحاً.. واستمرار خدمة توصيل الطلبات للمنازل على مدار 24 ساعة فى المطاعم والكافيهات.. والاقتصاد ينمو بنسبة 3.9% خلال الربع الثانى من العام الجارى

«مدبولى»: «تنمية الأسرة» يستهدف تحسين التعليم والصحة وضبط النمو السكانى

«معيط»: ادخار 1000 جنيه سنوياً لكل سيدة متزوجة لديها طفلان على أن تصرف الإجمالى ببلوغها سن الـ45 عاماً بشرط التزامها بجميع شروط المشروع والمتابعة الدورية

«الخدمة الوطنية» ينشئ أضخم مجمع «أسمدة آزوتية»: 6 مصانع جديدة بإنتاج يكفى 2.3 مليون فدان

ارتفاع إنتاجية المجمعات الصناعية فى «النصر للكيماويات» إلى 1.7 مليون طن أسمدة سنوياً لخدمة قطاع الزراعة فى مصر والتصدير إلى 54 دولة حول العالم

«المجمع» يوفر 26 ألف فرصة عمل.. وإنشاؤه لمنع أى انبعاثات ضارة من المصانع طبقاً للمعايير والمواصفات العالمية.. ومحطات لمعالجة الصرف الصناعى للاستفادة منها فى العمليات الصناعية

الصفحة الخامسة

جوهرة الشرق بتنوعها الثقافى وتراثها الحضارى

«القاهرة محروسة»

بعد عام من الأنشطة.. ختام فعاليات «القاهرة عاصمة الثقافة ‏الإسلامية»

وزيرة الثقافة: الفعاليات عبّرت عن ثقافتنا المتفرّدة وما تحتويه من عمق وثراء.. ومدير «الإيسيسكو»: الثقافة والإبداع والتراث قواسم مشتركة توطّد علاقة شعوبنا

«المالك»: تنفيذ 150 نشاطاً فنياً.. و«القاهرة» استعادت دورها التاريخى وأكدت سطوعها الثقافى

مثقفون: جوامع القاهرة التاريخية تروى حكايات المدينة وتاريخ شعبها

«عفيفى»: القاهرة مرجعية الثقافة العربية وقلب العروبة النابض.. والأزهر جامع وجامعة

د. نهلة إمام: نمتلك مخزوناً حضارياً هائلاً قادراً على مواكبة التطور

مستشار وزيرة الثقافة: مصر نجحت فى تنظيم الفعاليات بشكل يليق بتاريخها وحضارتها

«أبوجليل»: المساجد عبرت عن مدنية المصريين.. و«ابن طولون» بناه مهندس مسيحى

مسابقة «تراثى»

الحدث له مردود سياحى واقتصادى مهم.. ويعبر عن واقعنا وثقافتنا المعاصرة

الصفحة السادسة

مساجد مصر تتأهب لاستقبال المصلين فى شهر الخير والبركات

خطة المؤسسات الدينية.. تراويح وتهجد ودروس دينية وفتاوى إلكترونية

«الأوقاف» تتحلل من قيود «كورونا» والأزهر: عودة «المقارئ» ودروس الظهر والعصر.. و26 واعظة يقمن على «ملتقى المرأة» لرفع الوعى الدينى والفكرى

حملات ومبادرات تطوعية لصيانة وتعقيم بيوت الله

افتتاح 78 مسجداً فى آخر جمعة من شهر «شعبان»

«بنى سويف»: صيانة المراوح وغسل السجاد والموكيت.. و«سوهاج»: تطييب الحوائط والمنابر

حملة نظافة وصيانة فى 5 آلاف مسجد بأسيوط.. وتجهيز المطهرات وبخاخات الرش بالغربية

الصفحة السابعة

«السيد البدوى والقنائى والدسوقى».. قِبلة المُصلين فى «بحرى والصعيد»

مديريات الأوقاف: أنشطة وبرامج دعوية ومبادرات مجتمعية تقودها المساجد لدعم الفئات الأكثر احتياجاً بكل المحافظات

«عبدالرازق»: الإسكندرية المحافظة الأولى التى حققت أول ألف صك من صكوك الإطعام

«عبدالبصير»: 20 مسجداً فى مطروح تستضيف واعظات وأئمة لتقديم دروس للسيدات

منع التبرعات دون سند قانونى

الالتزام بالزى الأزهرى

اعتكاف وتهجّد

فى 300 مسجد

«يونس»: منبر ثابت ومشترك بين «الأوقاف» و«الأزهر» فى 37 مسجداً وانعقاده يومى الأحد والثلاثاء من كل أسبوع

قائمة واعظات «القليوبية»

تنظيف أسطح المساجد

منبر مشترك ومقرأة للواعظات

20 مسجداً للدروس النسائية

أول ألف صك من صكوك الإطعام

الاستعانة بكبار القراء فى التراويح بمسجد «الحسين» منهم

الدروس الدينية

موضوعات

خطبة الجمعة

الصفحة الثامنة

قائمة جديدة

حيرة وانقسام

الأهلى فى «جاروا» استعداداً للقطن.. «الشحات» جاهز للمهمة الصعبة.. وتعامل خاص مع «نقص الأكسجين»

حيرة وانقسام

الأهلى فى «جاروا» استعداداً للقطن.. «الشحات» جاهز للمهمة الصعبة.. وتعامل خاص مع «نقص الأكسجين»

سنقاتل للنهاية

رسالة من «فيريرا» للاعبى الزمالك.. الفريق يتدرب فى الجزائر لمواجهة شباب بلوزداد.. و«شيكابالا» تحت الفحص الطبى

مواجهات من نار

كأس الرابطة تضع القطبين فى طريق صعب.. والبطل ينتظر الطلائع

المهمة

المستحيلة

«صلاح» يقود ليفربول فى ملعب ريال مدريد بآمال ضعيفة.. صافرة ألمانية للمواجهة.. ونابولى فى محطة سهلة بـ«دورى الأبطال»

المهمة المستحيلة

«صلاح» يقود ليفربول فى ملعب ريال مدريد بآمال ضعيفة.. صافرة ألمانية للمواجهة.. ونابولى فى محطة سهلة بـ«دورى الأبطال»