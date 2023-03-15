«التموين» تقر زيادة حافز توريد طن بنجر السكر 75 جنيها للمزارعين

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، إقرار زيادة إضافية للمزارعين على أسعار توريد محصول بنجر السكر لهذا الموسم، وقدرها 75 جنيها لكل طن، إضافة إلى كل الحوافز التشجيعية الأخرى الخاصة بالجودة (التبكير/ الحلاوة / النظافة) والمتفق عليها سابقًا.

زيادة الدعم الموجه المزارعين

وأضافت وزارة التموين، في بيان لها منذ قليل، أن زيادة الدعم الموجه المزارعين من خلال وضع أسعار مجزية لتوريد محصول بنجر السكر لهذا الموسم، بخلاف العلاوات الاستثنائية، تأني تشجيعا للمزارعين لهذا الموسم طبقاً للتعاقد معهم.

ونوه بيان وزارة التموين، إلى أن الزيادة جاءت في إطار توجيهات القيادة السياسية بتقديم كل أوجه الدعم لمزارعي جمهورية مصر العربية، إذ اجتمع اليوم الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، مع اللواء هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، والنائب علي أحمد علي عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، ورؤساء مجالس إدارات شركات بنجر السكر، وكذلك العضو المنتدب لشركة السكر والصناعات التكاملية ونائب رئيس هيئة السلع التموينية، ومعاون الوزير للاتصال السياسي، ومعاون الوزير للإعلام وشؤون المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتحدث الرسمي.