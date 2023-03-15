«التموين»: أكثر من 400 شركة تعرض منتجاتها في «أهلا رمضان» لأول مرة

قال عبد المنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إن الدولة المصرية حرصت منذ فترة طويلة على تحقيق خطوات في ملف الأمن الغذائي وتلبية احتياجات المواطنين من السلع، رغم ما يمر به العالم أجمع من ظروف اقتصادية صعبة، نتيجة الأزمة الروسية الأوكرانية والتضخم.

المعرض يضم منتجات أكثر من 400 شركة عارضة لأول مرة

وأشار «خليل» في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين أمل صالح وباسم طبانة، ببرنامج «هذا الصباح» على فضائية «إكسترا نيوز»، إلى أن افتتاح المعرض الرئيسي لـ«أهلًا رمضان» بالقاهرة، أمس، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، شارك فيه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، ووزير التموين ومحافظ القاهرة، لافتا إلى أن المعرض يضم منتجات لأكثر من 400 شركة عارضة لأول مرة.

المعرض يضم سلع غذائية بتخفيضات تصل لأكثر من 30%

وأوضح رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، أن المعرض يضم سلع غذائية مخفضة تصل لأكثر من 30%، من السلع التي يحتاجها المواطن المصري والأسر المصرية، لافتًا إلى أنها متنوعة وتناسب كل ذوق من مختلف السلع والمنتجات بمختلف الأصناف وبأعلى مستوى من الجودة.

ونوه عبد المنعم خليل، إلى إشادة رئيس مجلس الوزراء أمس، بجودة السلع والمنتجات التي جرى توفيرها بالمعرض بأسعار مخفضة، وكذلك بتوفير الدواجن في 10 منافذ بالمعرض بسعر 65 جنيها، إضافة إلى تأكيده أن مصر لا تستورد من الخارج، غير أنها تلجأ للاستيراد لفترة بسيطة لتعويض الفاقد بين الإنتاج والاستهلاك.

وأشار «خليل» إلى تضمن المعرض سلع غذائية من الشركة القابضة للصناعات الغذائية، والتي تعرض المنتجات من جميع شركاتها من أنواع الزيوت كافة من الشركة القابضة أو المطاحن أو تسويق الأرز والشركات الخاصة بالمجمعات الاستهلاكية بأنواعها، إضافة لمنتجات «كلنا واحد»، وهو ما يجسد التعاون والتضافر من الشركات لتقديم تخفيضات للسلع التي يحتاجها المواطنون.