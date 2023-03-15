نواب بـ«الشيوخ»: «كتف بكتف» أكبر مبادرة للحماية الاجتماعية في تاريخ العمل الأهلي

أشاد عدد من نواب مجلس الشيوخ بمبادرة «كتف بكتف»، والتي أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، باعتبارها أكبر مبادرة للحماية الاجتماعية في تاريخ العمل الأهلي بالمجتمع المصري.

4 ملايين كرتونة مواد غذائية

وقال المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن المبادرة التي أطلقها التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي «كتف في كتف»، بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي، هي أحد أكبر وأهم المبادرات الإنسانية التي تستهدف الوصول للفئات الأكثر احتياجا من محدودي الدخل والبسطاء، حيث تشمل توزيع 4 مليون صندوق مواد غذائية للأسر الأكثر احتياجا فى جميع أنحاء مصر، بما يكفل تأمين الغذاء لهم، لاسيما في ظل ارتفاع الأسعار بسبب الأزمات الاقتصادية العالمية، وتداعياتها السلبية على الدول، والتي أسفرت عن زيادة تكلفة المواد الغذائية.

قاعدة بيانات

ولفت «الجندي»، إلى أن وجود قاعدة بيانات موحدة بعيدة عن العشوائية، يقوم عليها عمل التحالف يؤدي لمنع الازدواجية، بما يضمن توسيع قاعدة المستفيدين من ذلك العمل الخيري، مؤكدا أن مثل هذه المبادرات البناءة تبلور الدور المهم لمؤسسات العمل الأهلي، وتعزز من مسؤوليتها الاجتماعية، لاسيما بالنسبة لمحدودي الدخل، مشيرا إلى أن المبادرة تمثل نموذجا يحتذى به للتكافل بين أبناء الوطن الواحد، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك، بما يخدم صالح المواطن البسيط.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن هذه المبادرة هي الحدث الخيري الأكبر، والتي تمثل مظلة واحدة تضمن المشاركة الفعالة للجميع، بما يحقق أهداف العمل الوطني في تنمية المجتمع المصري بالتوازي مع المؤسسات الحكومية، مناشدا الشعب المصري، بمختلف فئاته، إلى الوقوف على قلب رجل واحد، وإرساء مبادئ العمل التكافلي للجميع، لاستحضار روح التكاتف والتلاحم في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة، وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية، لمساندة الأسر الأولى بالرعاية، والعمل على توفير المقومات الأساسية لحياة كريمة للبسطاء ومحدودى الدخل.

رفع المعاناة عن كاهل الأولى بالرعاية

وأشاد النائب مصطفي سالمان عضو مجلس الشيوخ، بإطلاق المبادرة في هذا التوقيت، ما يؤكد إحساس القيادة السياسية في مصر والأسر الأولى بالرعاية، التى هي على رأس أولويات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف النائب مصطفى سالمان عضو مجلس الشيوخ، في تصريح له، أن الهدف الرئيسي من المبادرة يتمثل في رفع المعاناة عن كاهل الأسر الأولى بالرعايةن مشيرا إلى أن التحالف الوطني نجح في توحيد جهود المؤسسات الأهلية لخدمة الأسر الأولى بالرعاية، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن «كتف فى كتف» هي أكبر مبادرة للحماية الاجتماعية في تاريخ مصر والعالم، لدعم المواطنين في المحافظات، ونقل نموذج جديد للتكافل بين أبناء الوطن الواحد، من خلال استهداف دعم المواطنين الأكثر احتياجا استعدادًا لشهر رمضان المبارك.

وأشار إلى أن المبادرة تأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ بدعم الفئات الأولي بالرعاية والأكثر استحقاقا، وتماشياً مع جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وذلك بتقديم 4 ملايين كرتونة مواد غذائية للأسر الأكثر احتياجًا بجميع محافظات الجمهورية، التي بدأت بالمواطنين في المحافظات الحدودية، لتخفيف العبء عليهم وكذلك حدة الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.