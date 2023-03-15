تفاصيل العثور على جثة شاب في المعصرة.. هل توجد شبهة جنائية؟

عثرت الأجهزة الأمنية في القاهرة على جثة شاب داخل شقة بمنطقة المعصرة، جنوب محافظة القاهرة، وجرى نقلها إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي، لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة ومعرفة هل توجد شبهة جنائية من عدمه.

إجراء تحليل الكشف عن تعاطي المخدرات

وقررت النيابة العامة إجراء تحليل الكشف عن تعاطي المخدرات، لبيان إذا كان سبب الوفاة هو جرعة مخدرات زائدة أم لأ، وصرحت بالدفن.

كما كلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت استدعاء اسرته لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت التحفظ على كاميرات المراقبة في منطقة العثور على الجثة، تمهيدا لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة.

بلاغ لقسم الشرطة

ورد بلاغ لرئيس مباحث قسم شرطة المعصرة، من الأهالي، بالعثور على جثة شاب متوفي داخل شقة بمنطقة المعصرة، وبفحص الجثمان لم يتبين وجود ثمة آثار إصابية تشير إلى حدوث عنف أو مقاومة.

وبتوقيع الكشف الطبي المبدئي بواسطة مفتش الصحة، رجح وفاة المذكور جراء تناوله جرعة زائدة من المواد المخدرة، كما أكدت التحريات التي أجراها ضباط مباحث القسم، عدم وجود شبهة جنائية حول الوفاة، وأن الضحية مدمن للمواد المخدرة.