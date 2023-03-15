مبادرات تاريخية لتأمين الغذاء ورفع مستوى المعيشة.. «المواطن أولا»

جهود «التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى» ممتدة فى كل القطاعات منذ انطلاقه فى مارس 2022، إيماناً منه ومؤسسات المجتمع المدنى التى تقع تحت مظلته بدعم الفئات الأكثر احتياجاً فى مختلف المحافظات، لذلك أطلق عدداً من المبادرات المختلفة والمتنوعة فى عدد من القطاعات، وتتوسّع جهوده لتشمل الدعم النقدى والدعم الغذائى والإمداد بالمستلزمات الدراسية والكثير من المبادرات والفعاليات التى تهدف لتقديم أقصى درجات الدعم للأسر الأكثر احتياجاً، وكانت آخرها مبادرة «كتف فى كتف»، التى تعتبر الأكبر فى تاريخها، وتستهدف 4 ملايين أسرة من خلال توزيع 4 ملايين كرتونة مواد غذائية متنوعة، وانطلقت حتى الآن فى 17 محافظة من مختلف محافظات الجمهورية.

ولم تكن «كتف فى كتف» الأولى من نوعها رغم ضخامة المبادرة، لكن سبقتها مبادرات أخرى سعت لمساعدة المواطنين وتأمين الغذاء والقضاء على الفقر ورفع مستوى المعيشة، مثل مبادرة «ستر وعافية».

تدشين قاعدة بيانات تضم 37.4 مليون مواطن من الأكثر احتياجاً للوصول إلى 30 مليون مواطن من المستحقين

ومنذ انطلاق «التحالف»، وهو يستهدف المواطنين فى الأماكن الأكثر استحقاقاً من خلال تدشين قاعدة بيانات تضم 37.4 مليون مواطن من الأكثر احتياجاً، بالتنسيق مع الجهات المعنية، والتى استطاع التحالف من خلالها الوصول إلى 30 مليون مواطن من الفئات الأكثر احتياجاً واستحقاقاً؛ لتقديم الدعم من خلال التعاون بين الوزارات المعنية، وعمل التحالف خلال فترة انطلاقه على جميع المحاور، ومنها المحور الاقتصادى، حيث عمل على توفير فرص عمل ومشروعات كثيفة العمالة، فضلاً عن ملف تنمية الثروة الحيوانية، وإحلال السلالات الموجودة بسلالات محسّنة، من خلال الوصول إلى 30 مليون مواطن بقيمة 12 مليار جنيه، وهو ما انعكس على حالة الرضا عند المواطنين، إضافة إلى تمكين صغار الفلاحين من زراعة المحاصيل الاستراتيجية، لتقليل الفاتورة الاستيرادية، مثل زراعة القمح.

توفير السكن لـ54 ألف مواطن عبر منازل جديدة وتأهيل أخرى

وكان للمحور الاجتماعى نصيب كبير من اهتمام التحالف وأعضائه، حيث تم توفير السكن لـ54 ألف مواطن عبر منازل جديدة وتأهيل منازل قائمة، و25 مليون مواطن فى ملف الغذاء، و20 مليون مواطن فى ملف المساعدات الاجتماعية، بتدشين بعض المبادرات مثل «ازرع»، التى تستهدف تمكين صغار المزارعين والتوسّع فى الزراعة، حيث تم استهداف 100 ألف مزارع لإنتاج محصول القمح بإجمالى إنتاجية 3.3 مليون أردب، علاوة على عمل قوافل «ستر وعافية»، وتقدّم هذه القوافل مجموعة من التدخّلات المختلفة، مثل: توزيع مواد غذائية وبطاطين ضمن حملة «دفء الشتاء»، وإقامة معرض ملابس بأسعار مخفّضة، وفك كرب عدد من الغارمات، وتهتم «ستر وعافية» بالتمكين الاقتصادى وتمويل المشروعات متناهية الصغر، ومساعدة وتنمية صغار الفلاحين من خلال مبادرة «ازرع»، حيث تم استهداف 320 ألف مواطن فى 16 قافلة فى آخر 3 شهور فى 2022، إضافة إلى إعادة الاحتفال بالمواسم الدينية، وتم استهداف 25 مليون مواطن؛ أى 5 ملايين أسرة.

وقدم «التحالف» فى مجال الصحة عدداً من المبادرات والفعاليات من خلال 3 آلاف جمعية قاعدية، و310 معامل و320 صيدلية و60 مستشفى متخصصاً، كما شمل قطاع الصحة فى التحالف عدداً من الكيانات البحثية المختلفة، فقد تم تقديم خدمات صحية مختلفة إلى 5 ملايين مواطن بتكلفة تصل إلى 4.9 مليار جنيه، إلى جانب القوافل الطبية، وهى نوعان، هما: طبية علاجية، وتوعوية، حيث تم تنفيذ 3594 قافلة طبية لخدمة 1.360 مليون مواطن بتكلفة 350 مليون جنيه، وكانت قوافل شاملة، يجلس الفريق لمدة 4 أيام ويقدم العلاج اللازم، مضيفة: «كانت هناك قوافل لها جانب توعوى، فى إطار توعية صحية للأسرة والأم عن التغذية السليمة، وحماية الأطفال من الأمراض، والوقاية خير من العلاج، حيث تم الوصول إلى 2.5 مليون مواطن، من خلال التوعية الصحية والثقافة الصحية».

وقدم التحالف عدد 60 مستشفى متخصصاً فى مجالات مثل القلب والأورام وعلاج أمراض الكبد، حيث تم تقديم الخطة العلاجية إلى 1.930 مليون مواطن، ودعم للمستشفيات بـ110 ملايين جنيه للمستشفيات الحكومية والجامعية، كما تم عمل أنشطة أخرى لتقديم علاج دورى ومستلزمات طبية وتكافل للأسر والأجهزة التعويضية، بتكلفة 400 مليون جنيه، فى إطار الاهتمام بالمجال الصحى.

وبهدف القضاء على الجوع وتأمين الغذاء قدّم بنك الطعام المصرى من خلال التحالف فى عام 2022 خدمات لأكثر من 25 مليون مواطن فى 3000 قرية مصرية فى 27 محافظة، وفقاً لخطة متسقة بدقة مع الإطار الأممى لأهداف التنمية المستدامة، وتحديداً الهدف الثانى، وهو القضاء على الجوع، بالإضافة إلى تقديم 60 ألف طن من الاحتياجات الغذائية لـ24 مليوناً، بالتركيز على الأسر غير القادرة على العمل، مثل: «السيدات المعيلات لعدة أطفال دون الخامسة، وكبار السن، والمصابين ببعض الأمراض المزمنة التى تجعلهم فى مشقة بالعمل».

وفى مجال الوقاية، قام «التحالف» بعمل أكثر من مبادرة وفعالية من تقديم خدمات لأكثر من 37 ألف طفل فى محور الوقاية فى أكثر من 10 محافظات، من خلال: التدخّل فى بداية فترة الحمل وحتى بلوغ الطفل عامين، وتستهدف القضاء على التقزّم الناتج عن سوء التغذية، ومرحلة الحضانات الأهلية، وصولاً إلى التعليم الرسمى، بتقديم وجبة غذائية ساخنة يومياً معدّة خصيصاً لكل فئة عمرية، وتوفر للأطفال 30% من احتياجاتهم الغذائية اليومية.

كما عمل التحالف فى محور التمكين على توفير المساعدة لأكثر من 71 ألف مزارع عبر أكثر من 71 ألف فدان، والذى يعتمد على آلية العمل الشمولى، ومحاولة إدماج المستحقين القادرين على العمل بداخل سلاسل الإمداد بالكيانات الخيرية، وجاء ذلك فى إطار منح المستفيدين بديلاً جيداً عن المساعدات المباشرة.