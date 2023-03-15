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ياسر جلال في ضيافة برنامج «مساء dmc» غدا من داخل كواليس «علاقة مشروعة»

كتب:

أحمد حسين صوان
08:04 م | الأربعاء 15 مارس 2023
ياسر جلال

ياسر جلال

قبل بدء موسم دراما رمضان، يستضيف برنامج «مساء dmc» المذاع على قناة «dmc» غدا الخميس، الفنان ياسر جلال، من داخل كواليس تصوير مسلسله «علاقة مشروعة» المقرر عرضه في شهر رمضان.

يكشف الفنان ياسر جلال خلال حواره مع الاعلامي رامي رضوان، التفاصيل الخاصة بدوره في المسلسل، والأبطال المشاركين فيه، وكواليس التصوير في المسلسل، ويتحدث عن كيف سيراهن على المسلسل للمنافسة في موسم دراما رمضان.

مشاهد حصرية من داخل مسلسل «علاقة مشروعة»

خلال الحلقة سيجري عرض -لأول مرة- مشاهد حصرية من كواليس تصوير مسلسل «علاقة مشروعة».

ومن المقرر إذاعة الحلقة الساعة 8 ونصف مساء غد الخميس، على قناة dmc.

أبطال مسلسل «علاقة مشروعة»

مسلسل «علاقة مشروعة» يشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين، أبرزهم ياسر جلال، ومي عمر، وداليا مصطفي ومراد مكرم، ميمي جمال، عفاف مصطفى، ياسمين رحمي، ومكون من 15 حلقة، ومن تأليف سماح الحريري ومن إخراج خالد مرعي.

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بقلم أحمد حسين صوان

محرر صحفي بقسم الفن، وحاصل على بكالوريوس إعلام من المعهد الدولي العالي للإعلام دفعة 2015.