«الاتصالات» توقع وثيقة دولية لتعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي في التنمية

شهد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مراسم توقيع وثيقة مشروع بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى، لتعزيز استخدام الذكاء الاصطناعى من خلال تقديم الدعم التقنى والمؤسسى لمركز الابتكار التطبيقى التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لمساعدته فى تحقيق أهدافه نحو تعزيز واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات البازغة فى معالجة وتحليل وإيجاد حلول مبتكرة للتحديات الوطنية، بالإضافة إلى تطوير رأس المال البشرى.

وأكد «طلعت» أن هذا التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى يأتى فى إطار الشراكات الدولية التى تحرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على إقامتها، لتطويع التقنيات البازغة، ومنها الذكاء الاصطناعى وإنترنت الأشياء والحوسبة فائقة القدرة، فى تنفيذ مشروعات بحثية تطبيقية لخدمة مجالات التنمية فى مصر، والتصدى للتحديات التى تواجه المجتمع المصرى، مع العمل بالتوازى على تطوير الخبرات المحلية، من خلال إشراك الشباب فى مشروعات المركز؛ مشيراً إلى أنه منذ إنشاء مركز الابتكار التطبيقى فى 2020 استطاع المركز إقامة شراكات ناجحة مع عدد من كبرى الجامعات والمؤسسات البحثية، لتنفيذ مشروعات باستخدام أحدث التقنيات فى عدد من المجالات، مثل الزراعة والصحة ومعالجة اللغات الطبيعية.

وأضاف: «الابتكار والتحول الرقمى من الركائز الأساسية فى الاستراتيجية العالمية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى، وأيضاً فى برنامجنا الوطنى، الذى أطلقناه هذا العام لمدة خمس سنوات، لذا فإن تعزيز التحول الرقمى والابتكار من خلال دعم مركز الابتكار التطبيقى يأتى فى وقت مهم جداً، فى عالم به متغيرات كثيرة تستدعى أن تكون مصر فى هذا السباق وفى تطور مستمر».

من جانبه، قال أليساندرو فراكاستى، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى فى مصر: «التحول الرقمى والابتكار هما لغة العصر، ولا يمكن لدولة أن تصل إلى تنمية مستدامة حقيقية دون تحقيق التحول الرقمى، نعتز بشراكة برنامج الأمم المتحدة الإنمائى ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التى تُعد شراكة استراتيجية وأساسية لدعم الابتكار فى مصر، ووقّعنا مشروعاً مهماً، لكونه يتّسق ويسهم بشكل فعّال فى خلق بيئة إيجابية تُعزّز تحول مصر إلى اقتصاد رقمى وتحقيق أهداف التنمية فى مصر».

برامج تدريب عملي وتبادل خبرات على مدار 5 أعوام لتطوير وتعزيز القدرات التقنية والمؤسسية لمركز الابتكار التطبيقي

يُذكر أن الوثيقة الموقّعة تنص على التعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى على مدار 5 أعوام، لتطوير وتعزيز القدرات التقنية والمؤسسية لمركز الابتكار التطبيقى، ليصبح أحد الكيانات الرائدة فى البحث والتطوير فى تكنولوجيات المعلومات والاتصالات البازغة بمصر والدول النامية. وأيضاً دعم جهود المركز فى اتخاذ جميع التدابير اللازمة، ليصبح مؤسسة مستدامة تسهم فى استخدام تكنولوجيا المعلومات لمعالجة التحديات الوطنية وحل المشكلات الاستراتيجية، وتعزيز القدرات من خلال التدريب العملى.

ويهدف المشروع أيضاً إلى دعم تحول مصر إلى اقتصاد رقمى، وتوفير حلول تكنولوجية للتصدى لتحديات التنمية المستدامة، وخلق بيئة مواتية لنمو وتطوير المشروعات الناشئة المبتكرة، وذلك من خلال تدريب الكوادر الفنية والإدارية، والمساهمة فى استخدام تقنيات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات البازغة لمواجهة التحديات الوطنية، فضلاً عن دعم مركز الابتكار التطبيقى فى تحقيق الاستدامة المالية والعمل على تطوير وتحسين العمليات الإدارية والتقنية.

من جهة أخرى، استعرض الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أمس تقريراً من وزير الاتصالات، يتضمّن الموقف التنفيذى لخدمات الشهر العقارى، المُقدّمة من خلال مكاتب البريد، تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتحسين الخدمات المُقدّمة للمواطنين فى مختلف القطاعات.

وأوضح التقرير أنه تم الاتفاق مع وزارة العدل على استخدام مقرات مكاتب البريد بالمحافظات لتقديم خدمات الشهر العقارى بعدد 116 مكتباً موزعة جغرافياً وفقاً للاحتياجات، مؤكداً أنه تم تشغيل الخدمة بها، مشيراً إلى أن عدد المعاملات على الخدمة بلغ، منذ بدء التشغيل، نحو مليون و599 ألفاً و423 معاملة.