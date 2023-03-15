وزارة العدل الأمريكية تفتح تحقيقا عاجلا في قضية إفلاس بنك سيليكون فالي

فتحت وزارة العدل الأمريكية تحقيقاً عاجلاً في قضية إفلاس بنك سيليكون فالي «إس في بي»، ليستهدف مبيعات الأسهم الأخيرة من جانب عدد من قادة المصرف، بحسب ما نقلته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية، أنَّ ما أطلق هذا التحقيق هي هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية التي تشرف علي الأسواق المالية، وأن هذا التحقيق مازال في مرحلته الأولية ولم توجيه اتهامات بشكل رسمي.

سبب إفلاس بنك سيليكون فالي

وأوضحت الصحيفة سبب إفلاس بنك سيليكون فالي، أنَّ عدد كبير من عملاء البنك الذين لديهم أكثر من 250 ألف دولار في حساباتهم، قاموا بسحب مبالغ كبيرة جداً ويعد ذلك المبلغ هو الذي تضمنه المؤسسة الفدرالية لتأمين الودائع، ويعد ذلك أكبر افلاس مصرفه في الولايات المتحدة منذ الأزمة المالية لعام 2008.

تأسيس بنك سيليكون فالي

تأسس البنك سيليكون فالي في عام 1983 ونشأ لتمويل الشركات التقنية والناشئة، وكان الحد الأقصى لحجم الإيداعات المستهدفة استراتيجية لبنك العام الماضي، وتضاعفت 4 مرات خلال السنوات الأربعة الأخيرة وارتفعت حجم القروض من 23 مليار دولار إلى 66 مليار دولار هذه الطفرة، مما دفع البنك للاستثمار في سندات الخزانة الأمريكية ورهن العقاري بنحو 128 مليار دولار بعوائد ثابته بنسبة 1.5%.