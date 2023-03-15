أحمد موسي عن برنامجه «على مسئوليتي»: «نادر تلاقي برامج ناجحة كده»

كشف الإعلامي أحمد موسى، عن تفاصيل انطلاق برنامج «على مسئوليتي» للعام العاشر على التوالي، اليوم، كاشفًا تفاصيل التحاقه للعمل بالقناة عقب لقاء مع إلهام أبو الفتح رئيس شبكة قنوات صدى البلد.

موسي: بدأنا على مدار 9 سنوات في أوقات صعبة

وقال أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»: «من النادر قوي لما تلاقي برامج ناجحة كده؛ من كرم ربنا وثقة حضراتكم فينا وفي هذه القناة والبرنامج، بدأنا على مدار 9 سنوات في أوقات صعبة للغاية؛ وكان هناك أحاديث عن استمرار هذا البرنامج لمدة شهر، أو سنة بالكتير».

وتابع أحمد موسى بأن هناك بعض الزملاء تناقلوا أحاديث عن إغلاق البرنامج، وعدم استمراره؛ إلا أنه بفضل الله عز وجل؛ استمر لمدة 9 سنوات، ويبدأ اليوم عامه العاشر، مؤكدًا أن برنامج «على مسئوليتي» واحد من أهم برنامجين في مصر.

وأوضح أن قناة صدى البلد موجودة رقم 3 أو 4 في الإعلام المصري، وبرنامج «على مسئوليتي» حقق رقما تاريخيا على الهواء (نحو 9 آلاف ساعة هواء)، لافتًا إلى أنه عمل في أوقات عصيبة؛ إبان الفترة من 2014، و2015، و2016؛ حتى أنه في بعض الأحيان كان يعمل حتى بعد أذان الفجر، ويعود للعمل مجددًا بعد الانتهاء من الصلاة.

وأكد أن برنامجه حقّق مشاهدات تقترب من مليار مشاهدة (980 مليون مشاهدة)، ولفت إلى أن أرقام المشاهدات هذه نادرًا ما تحدث، وحدثت بفضل الله عز وجل ورجل محترم هو النائب محمد أبو العينين.