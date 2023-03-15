عمر كمال يرد على تصريحات محمد فؤاد: «فاهم قصده.. ومستحيل يغلط في حقي»

حالة من الجدل الواسع أثيرت خلال الساعات الماضية، حول وقوع خلافات بين محمد فؤاد وعمر كمال، بعد تصريحات الأول في لقاءٍ تليفزيوني، بأنه لم يتبنَ عمر كمال طوال السنوات الماضية، ليعتقد الجمهور أن هذا التصريح يحمل إساءة للأخير.

عمر كمال: تصريح محمد فؤاد لا يحمل إساءة لي

وعلق عمر كمال، على ما ذكره محمد فؤاد، في تصريحاتٍ تليفزيونية، وقال إنّ: «الجمهور أساء فهم هذا التصريح، الذي لا يحمل أي إساءة أو تقليل مني إطلاقًا، حيث إنّ محمد فؤاد يقصد أنه لم يحتضني فنيًا، وأنني حققت نجاحًا فنيًا بمفردي، فلا يرغب أن ينسب مجهودًا لم يكن طرفًا فيه».

عمر كمال: مستحيل محمد فؤاد يخطئ في حقي

وتابع عمر كمال، بأنّ «هذا مستحيل، لكن حتى لو محمد فؤاد أخطأ في حقي سأظل أحبه طوال العمر، فأنا أفهم قصده من التصريح جيدًا»، متابعًا «يكفيني شرفًا أنا وكل المصريين إننا عشنا قصص حب ودخلنا في حالات حزن على أغانيه.. يكفيني شرفًا أنني غنيت أغنية له على المسرح، وحصلت على مقابل مادي.. هو كان سبب في إن ربنا يرزقني».