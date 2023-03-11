الفنان محمد فؤاد يعود للساحة بألبوم غنائي جديد في 2023

كشف الفنان محمد فؤاد عن عودته للغناء من جديد وبقوة خلال عام 2023، وذلك بالتجهيز لأكثر من عمل فني وغنائي يجرى إطلاقها تباعًا عقب شهر رمضان، وذلك بعد تقديمه الأغنية الدعائية لفيلم «المطاريد»، الذي طرح فى دور العرض منذ عدة أسابيع وحققت الأغنية نجاحًا جيدًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

محمد فؤاد يجهز لألبوم غنائي جديد

محمد فؤاد كان قد كشف لـ«الوطن» أنه يمتلك في جعبته ألبومًا يتضمن 7-8 أغانٍ، بالإضافة لعشرات الأغنيات الجاهزة التي ربما يطرح منها أغنيات بطريقة السنجل خلال الفترة المقبلة.

آخر البومات محمد فؤاد كان «بين إيديك»

الفنان محمد فؤاد أجرى مؤخرًا عملية تدبيس المعدة من أجل تقليل وزنه، إذ كان يعاني من سمنة مفرطة، وأعلن عن قيامه بتلك العملية من أجل صحته ولياقته حتى لا يتعرض لمشكلات صحية في غنى عنها.

يذكر أن آخر ألبومات محمد فؤاد الغنائية في عام 2010 بعنوان «بين إيديك» وتضمن الألبوم 10 أغنيات مصرية.