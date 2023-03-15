محمود عبدالرحمن: تدريس اللغة الفرنسية إجباريا للصف الأول الإعدادي عام 2025

قال محمود عبدالرحمن، الصحفي المتخصص في شؤون التعليم، إن النظام التعليمي في العام قبل الماضي كان يسمى «01»، وعندما حدث تطوير تكنولوجي عليه، جرى تسميته «02»، وهذا النظام بدأ من الصف الرابع الابتدائي العام الماضي، والذين أصبحوا هذا العام في الصف الخامس الابتدائي.

تدريس الفرنسية العام بعد القادم

وأضاف «عبدالرحمن»، خلال لقاء ببرنامج «رأي عام»، المذاع على قناة ten، ويقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد، أن الحديث حاليا يدور حول تدريس اللغة الفرنسية إجباريا أم اختياريا لطلاب الصف الخامس الابتدائي عندما يصلوا للمرحلة الإعدادية أي العام بعد القادم في 2024 – 2025، وليس العام المقبل.

وأشار إلى أن هناك منقاش حول منظومة التعليم الجديدة لهؤلاء الطلاب، ما بين نظام التقييم أو استخدامهم للتكنولوجيا أو مناهجهم وغيرها من الأمور الأخرى.

ولفت إلى أنه سيتم تدريس اللغة الفرنسية إجباريا لطلاب دفعة الصف الخامس الابتدائي عندما يصلوا للمرحلة الإعدادية، منوها بأن الخطير في هذا الحديث أن ذلك جاء على لسان السفير الفرنسي على هامش مقابلته لوزير التربية والتعليم منذ أيام، ومن هنا بدأ اللغط.

تدريس اللغة الألمانية

وأوضح أن مادة اللغة الفرنسية ستكون مثل تدريس اللغة الألمانية التي يتم التجهيز لها حاليا مع معهد جوته الألماني لاعتمادها، وافتتاح 100 مدرسة ألمانية في مصر خلال السنوات المقبلة، وبالتالي سيكون هناك لغة أجنبية ثانية إجباريًا على طلاب أولى إعدادي، ولكنها ليست الفرنساوي.