5 تعليمات مهمة من «الداخلية» للفائزين في قرعة الحج 2023 بعد سداد التكاليف

وجهت وزارة الداخلية تعليمات مهمة للفائزين في قرعة الحج 2023، للالتزام بها، وذلك عقب سداد كامل تكليفات الحج التي أعلنتها وزارة الداخلية.

وتستعرض «الوطن» التعليمات المهمة التي يجب الالتزام بها قبل وخلال أداء فريضة الحج.

تعليمات مهمة للفائزين في قرعة الحج 2023

1 - الالتزام بكل التعليمات الصادرة من جانب السـلطات السعودية، وذلك فيما يتعلق بالإجراءات الإحترازية والوقائية، التي يجب على كل المسافرين اتباعها.

2 - يجب أيضا الالتزام بجميع تعليمات وزارة الحج السعـودية، والتي تتضمن عدم التصوير داخل الحرمين الشريفين، وذلك من خلال أي وسيلة مـن مختلف وسائل التصوير.

3 - احتفاظ الحجاج الذين يحصلون على أدوية خاصة بهم، بكل من العلاج والتقارير الطبية التي تثبت تناولهم لتلك الأدوية تحت إشراف الطبيب المعالج، مع إبرازها لجميع مأموري الجمارك فى منافذ الوصول للمملكة السعودية.

4 - التزام كل المسافرين بجميع التعليمات والضوابط التي تُصدر من جانب المملكة العربية السعودية، وذلك فيما يتعلق بالصلاة داخل كل من الحرمين الشريفين والمشاعر المُقدسة.

5 - الإفصاح عن كل المبالغ والأدوات التي تقبل التداول أو أي معادن ثمينة أو أحجار كريمة، على ألا يتجاوز القيمة عن 10,000 دولار أمريكي أو ما يُعادلها من أي عملات أجنبية أُخرى.