رابط أسماء الفائزين في قرعة الحج محافظة شمال سيناء 2023.. فوز 34 شخصا

أعلنت محافظة شماء سيناء اليوم، أسماء الفائزين في قرعة الحج 2023، وعددهم 34 شخصًا بالمحافظة، موزعين على مختلف أقسام المحافظة الستة، حيث جرت القرعة العلنية بحضور اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، واللواء ممدوح أبو زيد مدير أمن شمال سيناء.

أسماء الفائزين في قرعة الحج محافظة شمال سيناء 2023

وذكر اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، في بيان، أنه جرى إعلان أسماء الفائزين في قرعة الحج اسم محافظة شمال سيناء 2023، حيث تم مراعاة الحيدة والشفافية، حيث تمت القرعة إلكترونيا عن طريق الحاسب الآلي، مقدما تهنئته لجميع الفائزين، والتمنيات بالفوز فى السنوات المقبلة، لمن لم يحالفه الحظ هذا العام.

فوز 34 شخصا في قرعة الحج بشمال سيناء 2023

وأضاف اللواء ممدوح أبو زيد، مساعد وزير الداخلية مدير أمن شمال سيناء، أن إجمالى عدد المتقدمين في قرعة الحج 2023 بلغ 416 شخصًا من مختلف أقسام ومراكز المحافظة، وفاز منهم 34 شخصًا بصفة أساسية، علاوة على شخصين من كبار السن، وعدد 18 آخرين بصفة احتياطية.

توزيع الفائزين فى قرعة الحج على مراكز المحافظة

وأشار مدير الأمن، إلى أن الفائزين موزعين على مختلف أقسام ومراكز المحافظة بواقع 5 أشخاص من قسم أول العريش، 10 أشخاص من قسم ثان العريش، 5 أشخاص من قسم شرطة ثالث العريش وشخص من قسم شرطة رابع العريش، 5 اشخاص من قسم بئر العبد، شخصين من قسم شرطة الشيخ زويد، 4 أشخاص من قسم رمانة، شخصين من أقسام رفح والحسنة والقسيمة ونخل، وذلك بخلاف شخصين من كبار السن، علاوة على اختيار 18 شخصًا آخرين بصفة احتياطية ليحلوا محل من يعتذر أو من لم يتمكن من السفر لأى ظروف طارئة.

وتمكن التعرف علي أسماء الفائزين فى قرعة الحج اسم محافظة شمال سيناء 2023 من هنــــــا وهو الرابط الذي وفرته وزارة الداخلية لمعرفة الفائزين.