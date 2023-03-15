الإعلامي أحمد المسلماني عبر قناة الحياة: المطارات المصرية تشهد طفرة إنشائية

قال الإعلامي أحمد المسلماني، إن المطارات المصرية تشهد حاليا طفرة إنشائية على أحدث ما يكون.

وعدد المسلماني عددا من المطارات التي بنيت خلال الفترة الأخيرة، خلال تقديمه برنامج «الطبعة الأولى» على قناة «الحياة» منها: «مطار البردويل الدولي الذي يقع وسط سيناء بمنطقة المليز، ويخدم أهدافا صناعية وزراعية والصيد في هذا المكان، وكذلك مناطق استخراج الثروة الصناعية، وافتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2020».

مطار برنيس

وتابع: «كذلك مطار برنيس الدولي، وهو مهم للغاية ويقع على ساحل البحر الأحمر، وهو مطار يساعد على زيادة الحركة السياحية في ساحل البحر الأحمر وزيادة الإقبال على قرى سياحية وفنادق كثيرة للغاية، وسيساعد في هذه الحركة، وهو بجوار حلايب وشلاتين، ويساعد الحركة في حلايب وشلاتين وباقي المدن المصرية، ومبنى الركاب كبير وهو 600 راكب في الساعة».

مطارات الجيل الجديد

وأوضح: «هذه مطارات من الجيل الجديد بخلاف المطارات الأخرى القديمة التي جرى تطويرها، وكل ذلك يأتي في إطار رؤية مصر 2030 وهي نموذج رئيسي في صناعة الأمل».