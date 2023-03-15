منح مكافآت تدريب تصل لـ2500 جنيه للتمريض والعلاج الطبيعي

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اليوم نهائيًا، على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن تعجيل موعد استحقاق العلاوة الدورية للعاملين بالدولة، وكان من بين تلك الفئات المشمولة بالقرار، المعاهد العليا للتمريض والعلاج الطبيعي والتمريض المتوسط والمعهد الفني الصحي، تفيذًا لقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتجيهاته بزيادة المعاشات والأجور.

قيمة مكافآت التديرب الإجباري للتمريض والعلاج الطبيعي

ونص القانون، على منح تلك الفئات مكافآت تدريب تبدأ من 1300 جنيه، لخريجي المعهد الفني الصحي، وتصل إلى 2500 جنيه لخريجي العلاج الطبيعي، وجاء نص القانون: يمنح لكل فئة من فئات المعاهد العليا للتمريض، والعلاج الطبيعي، والتمريض المتوسط، والمعهد الفني الصحي خلال مدة التدريب الإجباري في المستشفيات والوحدات التدريبية التي يقرها المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية مكافأة التدريب كالتالي:

العلاج الطبيعي 2500

التمريض العالي 2500

التمريض المتوسط 1300

الفني الصحي 1300

شروط استحقاق المكافأة

ويشترط لاستحقاق المكافأة الالتزام بالضوابط المقررة لكل منها، ويجوز زيادتها بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي أو شيخ الأزهر، بحسب الأحوال، وذلك بعد موافقة وزير المالية.

توجيهات الرئيس السيسي بزيادة المرتبات والمعاشات

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاحه المشروعات القومية بمدينة المنيا الجديدة، وجه بزيادة المعاشات والمرتبات للتخفيف عن كاهل المواطنين، وكان من بين تلك الإجراءات التي وجه بها:

- التعجيل بإعداد حزمة لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب الكادرات الخاصة اعتباراً من أول أبريل 2023، بحيث يزداد بموجبها دخل الموظف بحد أدنى 1000 جنيه شهريا.

- زيادة المعاشات المُنصرفة لأصحابها والمستفيدين عنهم لتكون بنسبة 15% اعتباراً من أول إبريل 2023.

- رفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل السنوي من 24 ألف جنيه، ليكون بقيمة 30 ألف جنيه سنويًا اعتبارًا من أول أبريل 2023.

- زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برامج تكافل وكرامة بنسبة 25%؜ شهرياً، اعتبارا من أول أبريل 2023.

زيادة الحد الأدنى للأجور

- زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة على النحو التالي:

الدرجة السادسة وما يعادلها لتكون بقيمة 3500 جنيه شهرياً.

الدرجة الثالثة النوعية وما يعادلها لتكون بقيمة 5000 جنيه شهرياً.

لحاملي درجة الماجستير من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 6000 جنيه شهرياً.

لحاملي درجة الدكتوراة من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 7000 جنيه شهريا.