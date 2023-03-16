حظك اليوم برج الجوزاء.. تتغلب على الخلافات والمعوقات

يتميز مواليد برج الجوزاء بالذكاء الفطري الذي يجعلهم من أقوى الشخصيات، فهذا الذكاء يجعله اجتماعي وصديق وفي ومساعد للآخرين، كما يعد الفضول من أبرز الصفات المعروف بها أصحاب برج الجوزاء، يحبون السفر والتعرف على أشخاص جدد، ويفعلوا أي شي يجعلهم يستكشفون كل ما حولهم.

أما الجانب الآخر من حياة مواليد برج الجوزاء، فهم يميلون دائما إلى الشكوى والتذمر من حياته، والأحداث بها، وهو لا يستطيع أن يخبئ شكواه بداخله، ويعبر عن رغباته وأمنياته، وهو شخص واضح وصريح ومحب لمن حوله كثيرا، ويجد من يفهمه راحة في التعامل معه، ونفور ممن لا يفهمه، ولا يقدر على تفهم طبعه وتغيراته المزاجية.

وفي السطور التالية، نستعرض تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيدين المهني والعاطفي، اليوم الخميس، وفقا لخبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، في تصريحات خاصة لـ«الوطن».

حظك اليوم برج الجوزاء 16-3-2023 على الصعيد المهني

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حظك اليوم برج الجوزاء 16-3-2023 على الصعيد العاطفي

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