«النواب» يقر زيادة بدل مخاطر المهن الطبية.. 1100 جنيه لفنيي التمريض

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اليوم نهائيًا، على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن تعجيل موعد استحقاق العلاوة الدورية للعاملين بالدولة، وكان من بين تلك الفئات المشمولة بالقرار، أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة، تفيذًا لقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتجيهاته بزيادة المعاشات والأجور.

نص مشروع القانون على زيادة رواتب أعضاء المهن الطبية

ونص مشروع القانون على: تضاعف الفئات المالية المقطوعة لحافز الطوارئ لأعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة، بالإضافة إلى تضاعف الفئات المالية المقطوعة للمكافأة التشجيعية لفرق التمريض الذين يعملون فترات مسائية وليلية بأقسام الطوارئ.

بالإضافة إلى ما يتقاضاه أعضاء المهن الطبية المخاطبون بأحكام هذا القانون من بدلات أخرى مقررة عن مخاطر العدوى، يمنح أعضاء المهن الطبية شهرياً بدل «مخاطر مهن طبية» وفقاً للفئات الآتية:

قيمة بدل مخاطر المهن الطبية

1700 جنيه للأطباء البشريين.

1300 جنيه لأطباء الأسنان والصيادلة والبيطريين وأخصائي العلاج الطبيعي.

1200 جنيه لأخصائي التمريض العالي والكيمائيين والفيزيقيين.

1100 جنيه للحاصلين على دبلومات فنية لفنيي التمريض والفنيين الصحيين.

كما يُستبدل بالجدول رقم (2) المرفق بقانون تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة، الجدول الآتي:

بدلات السهر والمبيت

بالنسبة للسهر والمبيت: سهر الاستشاري وما يعادله 4 مرات شهريا مبلغ 120 جنيهًا، والمبيت 180 جنيهًا.

سهر الأخصائي وما يعادله 6 مرات 100 جنيه، والمبيت 150 جنيهًا.

سهر مساعد أخصائي وما يعادله 8 مرات: 80 جنيهًا والمبيت 120 جنيهًا.

سهر الطبيب المقيم وما يعادله 10 مرات: 60 جنيهًا والمبيت 90 جنيهًا.

سهر الطبيب المكلف 10 مرات: 50 جنيهًا والمبيت 80 جنيهًا.

سهر أخصائي التمريض 12 مرة: 40 جنيهًا والمبيت 60 جنيهًا.

سهر فني التمريض 15 مرة: 30 جنيهًا والمبيت 50 جنيهًا.

سهر فنية صحية وفقًا لحاجة العمل 10 مرات: 20 جنيهًا والمبيت 30 جنيهًا.

وبالنسبة لبدل المخاطر، أوصت اللجنة بمراعاة الفئات المعرضة من خارج أعضاء المهن الطبية.