ضبط 3 ركاب في مطار القاهرة بحوزتهم عملات أثرية ومخدرات

ضبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي، برئاسة الدكتور ماجد موسى، المدير العام، راكبا مصريا بحوزته سيف، وآخر أجنبي من أصل مصري، بحوزته شيش إلكترونية، بداخلها زيت الماريجوانا، وأجهزة لاسلكي وأدوات تستخدم في صالات القمار، وثالث أجنبي من أصل مصري، بحوزته عملات أثرية ونظارة ميدان.

مطار القاهرة تكشف التفاصيل

وأوضح مطار القاهرة، وفقا لبيان صادر عنه، أن الحالة الأولى جاءت أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من دار السلام، استوقف محمد قنديل، مأمور الجمرك المعين على لجنة الخط الأخضر، أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، الذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه، أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية، وبتفتيش حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة، بواسطة كل من أحمد البحيري، مأمور الجمرك، ومحمد عبد المنعم صالح، رئيس القسم، اللذان تلاحظ لهما وجود جسم معدني داخل إحدى حقائب الراكب.

وكلف ميلاد رسمي، مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم 3، وليد حجاج، مأمور الجمرك، بتفتيش حقائب الراكب يدويا، ما أسفر عن ضبط سيف داخل جراب من الخشب، أفاد تقرير إدارة الحماية المدنية بالمطار بأنه محظور حيازته طبقا للقانون رقم 394 لسنة 1954.

ضبط راكب أجنبي من أصل مصري

وأوضح البيان أن الحالة الأخرى كانت بالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات بالمطار، وأثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من نيويورك، جرى ضبط راكب أجنبي من أصل مصري بحوزته 5 تانكات شيش إلكترونية، بداخلها زيت الماريجوانا المخدر، و10 أجهزة لاسلكي، أفاد تقرير إدارة الحماية المدنية بأنه يلزم لحيازتها تصريح من الأمن العام، و37 وحدة تستخدم في صالات القمار، وجرى الضبط بواسطة كل من محمد رمضان مكاوي، مأمور الجمرك، ومحمد عبد الباقي، مدير الحركة، بمشاركة مصطفى بحر، مأمور الجمرك.

أما الحالة الثالثة فكانت أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من دبلن، عندما استوقف أشرف عبد الحميد، رئيس القسم المعين علي لجنة الخط الأخضر، أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة، والذي أنكر أيضا حوزته لما يجب الإفصاح عنه، وبتفتيش حقائبة على جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من مينا فهيم، مأمور الجمرك، وهاني مصطفى، رئيس القسم، اللذان تلاحظ لهما وجود كثافات معدنية داخل حقائب الراكب.

تكليف بتفتيش حقائب الراكب

وكلفت أميرة طلبة، مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبنى الركاب رقم 3، بسمة حسني عبد الحميد، مأمور الجمرك، حقائب الراكب يدويا، ما أسفر عن ضبط 3 عملات معدنية، أفاد تقرير كل من محمد السيد ومحمود حسن وأحمد رضا، مفتشي الآثار بمطار القاهرة، بأن اثنتين منها ترجع لعصر الأشراف العلويين بالمغرب، والثالثة لأحد الأباطرة الرومان، وبعد العرض على حمدي همام، رئيس الإدارة المركزية للمنافذ والوحدات الأثرية، أفاد التقرير بأن جميعها تخضع لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1938.

كما جرى ضبط نظارة ميدان مع الراكب ذاته، أفاد تقرير إدارة الحماية المدنية في المطار، بأنه يلزم لحيازتها تصريح من الأمن العام.

وشارك في الضبط كل من أحمد عبدالواحد، ومحمود علي عباس، مأموري الجمرك، وبكري عزب، رئيس القسم بإدارة الأمن الجمركي، وجورج الفونس، مدير الحركة.

تحرير 3 محاضر ضبط جمركي

من جانبه، أمر أحمد أبو بكر فؤاد، مدير الإدارة الثانية بالإنابة، بتحرير محضر ضبط جمركي رقم 55 لسنة 2023، ضد الراكب الأول، وأمر فتحي فوزي، مدير الإدارة الثالثة بالإنابة، بتحرير محضر ضبط جمركي رقم 56 لسنة 2023 ضد الراكب الثاني.

كما أمر الدكتور حسين عبدالله هيكل، مدير الإدارة الرابعة، بتحرير محضر ضبط جمركي رقم 57 لسنة 2023 ضد الراكب الثالث، وذلك بعد العرض على الدكتور ماجد موسى، مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي، الذي أحال الركاب الثلاثة للنيابة المختصة.