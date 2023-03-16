العثور على جثة شخص مجهول داخل بيت الأسانسير بفندق سياج المهجور في الهرم

تكثف أجهزة الأمن جهودها بإشراف اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة للمباحث، لكشف غموض العثور، على جثة متحللة لشخص مجهول داخل بيت المصعد بفندق سياج المهجور بدائرة القسم، وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

بلاغ الواقعة

البدايه عندما تلقى اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة للمباحث، إخطارا من المقدم أحمد عصام، رئيس مباحث الهرم، يفيد فيه تلقيه بلاغ من غفير فندق سياج المهجور في المريوطية، دائرة القسم، بالعثور على جثة مجهولة بالبدرون الخاص بالمبنى على الفور، انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة.

وبالانتقال والفحص تبين أن الفندق مهجور، والجثة داخل بيت أساسير بالبدروم في حالة تحلل ويرتدى كامل ملابسه، وتكثف أجهزة الأمن في الجيزة جهودها لكشف غموض الحادث، والقبض على الجناة، تحرر محضر بالواقعة، وإحالة العميد مصطفى طه، مأمور القسم، إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.