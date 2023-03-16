مصرع سائق «توك توك» في حادث بالعمرانية

لقي سائق توكتوك مصرعه أثناء عبوره الطريق؛ إذ اصطدمت بيه سيارة نقل مسرعة، ما أدى إلى وفاته في الحال، وجرى نقل الجثمان إلى مستشفى أم المصريين، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

إخطار بمصرع سائق «توك توك»

تلقى اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارا من المقدم مصطفى عبدالله، رئيس مباحث العمرانية، يفيد فيه بمصرع سائق توكتوك، 37 سنة، مقيم بدائرة القسم، أثناء عبوره نهر الطريق؛ إذ اصطدمت بيه سيارة نقل مسرعة قادمة من المنيب أعلى محور كمال عامر، ولفظ أنفاسه الأخيرة في الحال، وجرى نقل المتوفى إلى مستشفى أم المصريين، وألقي القبض على السائق.

وبمواجهته أمام العميد وائل الجابري، مأمور القسم، اعترف بارتكابه الواقعة بدون قصد، وجرى التحفظ على السيارة، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة التي أمرت بتشريح الجثة، لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.