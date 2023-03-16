إصابة 4 أشخاص في حادث انقلاب «تروسيكل» بسوهاج

انقلبت دراجة نارية بمحافظة سوهاج، ما نتج عنه إصابة 4 أشخاص، وتلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، إخطارا من اللواء محمد زين، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، يفيد تلقي إخطار من مركز شرطة أخميم بانقلاب دراجة نارية، ووجود مصابين.

وعلى الفور انتقلت وحدة بحث جنائي، بإشراف اللواء محمد زين، مدير إدارة البحث الجنائي، لموقع الحادث، ودفع مرفق إسعاف سوهاج بسيارتي إسعاف لموقع الحادث، لنقل المصابين.

الانتقال لموقع الحادث

وبالانتقال لموقع الحادث تبين انقلاب دراجة نارية «تروسيكل»، ومصابين بطريق مدينة أخميم الجديده التابعة لدائرة مركز أخميم.

وتبين أنه في أثناء سير دراجة نارية «تروسكيل»، قيادة المدعو «عبد الرحيم ا ف»، سن 58 عاما، سائق، يقيم بدائرة المركز، اختل مقود الدراجة بيده، ما أدى لانقلابه على جانب الطريق.

ونتج عن الحادث إصابة قائد التروسيكل بكدمات متفرقة في الجسم، و«السيد. ب. م. م»، 27 عاما، عامل، باشتباه ما بعد الارتجاج وكسر بالضلوع، و«سامي. ا. ح»، 19 عاما، عامل، بجرح في فروة الرأس وكدمات متفرقة بالجسم، ويقيمان بمحافظة الدقهلية، و«عبد الرحيم. ع»، 20 عاما، عامل، بجرح في الوجه، ويقيم بمحافظة الشرقية، من مستقلي التروسيكل.

تحرير محضربالواقعة

وبسؤالهم أفادو بمضمون ما تقدم، ونفوا الشبهة الجنائية، وجرى نقلهم لمستشفى سوهاج الجامعي لإسعافهم، وتحرر محضر بالواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وجرى رفع آثار الحادث.