«الأرصاد»: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة وأمطار خفيفة بالساحل الشمالي

أعلنت الأرصاد الجوية، أن طقس اليوم، يشهد ارتفاعا طفيفا ومؤقت في درجات الحرارة، شمال البلاد حتى شمال الصعيد ليكون الطقس اليوم دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية، مائل للدفء على السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

أماكن سقوط الأمطار اليوم

وأوضحت الأرصاد الجوية أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على مناطق من أقصى السواحل الشمالية الغربية، فضلا عن نشاط للرياح قد يكون مثير للرمال والأتربة أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية.

وذكر خبراء الأرصاد أن الظاهرة المستمرة هي الشبورة المائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وأشارت الهيئة إلى أن درجات الحرارة العظمي المتوقعة اليوم على القاهرة الكبرى 25 درجه مئوية، والوجه البحري 25 درجة مئوية، السواحل الشمالية 24 درجة مئوية، وجنوب سيناء 26 درجة مئوية، وشمال الصعيد 26 درجة مئوية، وجنوب الصعيد 28 درجة مئوية.

درجات الحرارة اليوم بمختلف أنحاء الجهورية

- القاهرة 25 - 12

- العاصمة الإدارية 24 - 11

- أكتوبر 25 - 12

- بنها 25 - 12

- دمنهور 23 - 12

- وادي النطرون 25 - 11

- كفر الشيخ 23 - 12

- المنصورة 25 - 12

- الزقازيق 22 - 13

- شبين الكوم 21 - 12

- طنطا 21 - 12

- دمياط 20 - 12

- بورسعيد 19 - 13

- الإسماعيلية 22 - 11

- السويس 22 - 12

- العريش 20 - 10

- رفح 20 - 10

- رأس سدر 23 - 14

- نخل 20 - 09

- كاترين 14 - 06

- الطور 23 - 15

- طابا 22 - 14

- شرم الشيخ 24 - 16

- الإسكندرية 20 - 11

- العلمين الجديدة 19 - 12

- مطروح 18 - 13

- السلوم 20 - 12

- سيوة 20 - 11

- رأس غارب 23 - 15

- الغردقة 24 - 16

- سفاجا 24 - 15

- مرسى علم 25 - 14

- شلاتين 24 - 14

- حلايب 22 - 15

- أبو رماد 23 - 14

- رأس حدربة 24 - 15

- الفيوم 21 - 11

- بني سويف 21 - 11

- المنيا 22 - 11

- أسيوط 21 - 10

- سوهاج 22 - 11

- قنا 23 - 11

- الأقصر 28 - 12

- أسوان 25 - 12

- الوادي الجديد 23 - 12

- أبو سمبل 24 - 11