«الأرصاد»: انتهاء السيل في سيناء والبحر الأحمر بعد استقرار الأحوال الجوية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن عودة الاستقرار في الأحوال الجوية ضمن حالة الطقس اليوم، بعد انتهاء ذروة التقلبات الجوية التي شهدتها البلاد اليومين الماضين، خاصة محافظات شمال وجنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر، حيث انتهت حدة السيل هناك، وفقا للخرائط الطقسية الأخيرة الصادرة من الأقمار الصناعية.

سيول سيناء

وأكدت الدكتورة منار غانم، هيئة الأرصاد الجوية لـ«الوطن»، أنّ هناك تحسن واضح في الأحوال الجوية، اليوم خاصة في المحافظات التي شهدت سيل خلال الـ48 ساعة الماضية، لافتة إلى أنّ سيول سيناء انتهت تقريبا اليوم، مع انحسار فرص سقوط الأمطار على السواحل الشرقية والغربية للبلاد، حيث تصبح خفيفة ومتوسطة، وتكون كميات الأمطار أقل كثيرا من الأيام الماضية.

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة اليوم الخميس الموافق 15 مارس، وفقا لهيئة الأرصاد الجوية، فهي كما يلي.

- القاهرة 21 - 12

- العاصمة الإدارية 21 - 11

- أكتوبر 21 - 12

- بنها 21 - 12

- دمنهور 20 - 12

- وادي النطرون 21 - 11

- كفر الشيخ 21 - 12

- المنصورة 22 - 12

- الزقازيق 22 - 13

- شبين الكوم 21 - 12

- طنطا 21 - 12

- دمياط 20 - 12

- بورسعيد 19 - 13

- الإسماعيلية 22 - 11

- السويس 22 - 12

- العريش 20 - 10

- رفح 20 - 10

- رأس سدر 23 - 14

- نخل 20 - 09

- كاترين 14 - 06

- الطور 23 - 15

- طابا 22 - 14

- شرم الشيخ 24 - 16

- الإسكندرية 20 - 11

- العلمين الجديدة 19 - 12

- مطروح 18 - 13

- السلوم 20 - 12

- سيوة 20 - 11

- رأس غارب 23 - 15

- الغردقة 24 - 16

- سفاجا 24 - 15

- مرسى علم 25 - 14

- شلاتين 24 - 14

- حلايب 22 - 15

- أبو رماد 23 - 14

- رأس حدربة 24 - 15

- الفيوم 21 - 11

- بني سويف 21 - 11

- المنيا 22 - 11

- أسيوط 21 - 10

- سوهاج 22 - 11

- قنا 23 - 11

- الأقصر 28 - 12

- أسوان 25 - 12

- الوادي الجديد 23 - 12

- أبو سمبل 24 - 11